Tarbijahinnaindeksi tõusu taga on toidukaupade kallinemine

Statistikaameti andmetel tõusid veebruaris tarbijahinnad võrreldes eelmise aastaga 3,2 protsenti ning võrreldes jaanuariga 0,75 protsenti. Hinnatõusu taga on toidukaupade kallinemine, mis moodustab inflatsioonist olulise osa.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul tõi jaanuar halva üllatuse elektrihinna osas. Veebruaris võib tõenäoliselt oodata toiduhinna tõusmist.

"Võrreldes jaanuariga on toiduainete hinnad kasvanud 1,1 protsenti, aastaga 4,5 protsenti. Nii et see on märgatav tõus," ütles Uusküla.

Toidukaupade hinnatõus aasta kahel esimesel kuul jätkus, ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

"Toidukaubad kallinesid kuus protsenti, olles üks kiiremini kallinevaid tootegruppe ja see trend tõenäoliselt veebruaris ei muutu. Kõige rohkem on kallinenud värske sealiha. Kliendid näevad seda juba alates hakkliha hinnast," ütles Anderson.

Selle aasta keskmine toidukauba hinnatõus peaks Andersoni sõnul jääma alla viie protsendi. Aasta teises pooles võiks see olla aga stabiilselt kolm-neli protsenti.

Grossi toidukaupade omaniku Oleg Grossi sõnul on toiduhinnad tõusnud, kuid samas pidurdab nende kasvu väga tugev konkurents.

"Just eestimaised tooted on kallinenud. Mitte eestimaalased ei eelista eestimaist, vaid lihtsalt kui eestimaise toote hind läheb kallimaks kui importtootel, siis inimene ostab importtoodet. Meie ei saa kaubanduses teha klassikalist hinnamuutust, et kütusehinnad tõusevad näiteks kaks, 15 protsenti või 20 protsenti, et paneme toiduainete hindadele ka seal viis protsenti otsa. Niimoodi hindasid ei kujundata. Hinnad kujunevad vabal turul ja keegi ei taha esimesena tõsta," selgitas Gross.

Jaanuaris oli aastane tarbijahahinnaindeksi kasv 3,7 protsenti. Veebruaris oli see number juba natuke väiksem, 3,5 protsenti.

Kui sõda Lähis-Idas ootamatusi ei too, peaks aasta lõpuks hinnakasv aeglustuma, ütles Uusküla.

"Praegu aasta keskmisena ootame kolme protsendist hinnatõusu võrreldes eelmise aastaga, aga kuna eelmine aasta oli juba osa sellest hinnatõusust ära, siis tegelikult aasta sees hinnatõus võiks jääda alla kolme protsendi," lisas Uusküla.