Õhurünnakute all olev Iraani režiim lükkas Khamenei matused edasi

Välismaa
Välismaa

USA ja Iisrael jätkavad Iraani islamirežiimi tugipunktide hävitamist ning kohalikud võimud teatasid, et lükkasid ajatolla Ali Khamenei riiklikud matused edasi.

Khamenei matused pidid kolmapäeva õhtul toimuma Iraani pealinnas Teheranis, kuid lükati edasi. Iraani riigitelevisioon teatas, et uus matusekuupäev tehakse teatavaks hiljem. 

Khamenei tapeti möödunud laupäeval. Meedias levivad väited, et tapetud diktaatori mantlipärijaks võib saada tema poeg Mojtaba Khamenei. Kolmapäeval hakkasid samas sotsiaalmeedias levima kinnitamata teated, et ka Mojtaba Khamenei on juba tapetud. 

USA kaitseminister Pete Hegseth teatas kolmapäeva pärastlõunal, et USA ja Iisrael on saavutanud täieliku kontrolli Iraani õhuruumi üle. Hegsethi sõnul tegutsevad Ühendriikide õhujõud ööpäev läbi, et hävitada Iraani raketid ja sõjaline juhtkond.

Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et USA ja Iisrael hoiavad islamirežiimi tõsise surve all.

Meedias levivad teated, et USA kasutab Iraani sihtmärkide pommitamiseks juba B-52 pommitajaid. See viitab, et USA on Iraani õhutõrje peaaegu täielikult likvideerinud ning pani islamirežiimi pommitamisel sisse järgmise käigu.

B-52 on Ameerika Ühendriikide õhuväe suurim pommitaja, mis võeti esmakordselt kasutusele juba 1955. aastal. Pidevate uuenduste tulemusel on lennuki praegu kasutuses olev variant varustatud moodsate mootorite, raadioelektroonika ja relvastusega.

Lennuki relvastusesse kuuluvad nii traditsioonilised kui ka juhitavad pommid, miinid ning mitmesugused tiibraketid. B-52 suudab kanda umbes 27,5 tonni erinevat relvastust.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

