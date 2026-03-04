Bessent: 15-protsendine globaalne tollimaks jõustub sel nädalal

USA ülemkohus kuulutas hiljuti Trumpi globaalsed tollimaksud ebaseaduslikuks. Trump ei andnud aga alla ning teatas veidi hiljem, et kehtestab kõikide riikide impordile 10-protsendilised tollimaksud. Päev hiljem teatas Trump, et tõstab need 15 protsendini, kuid jõustudes oli määr siiski vaid 10 protsenti.

Bessentilt uuriti, millal need jõuavad 15 protsendini. "See toimub tõenäoliselt sel nädalal," vastas Bessent.

Bessent prognoosis veel, et USA tollimäärad naasevad augustiks sisuliselt samale tasemele, kus need olid enne seda, kui ülemkohus need tühistas.

"Usun kindlalt, et tollimäärad naasevad viie kuu jooksul oma vanale tasemele," ütles Bessent telekanalile CNBC.