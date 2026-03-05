X!

Valitsus nimetas Mäekeri uueks ametiajaks rahapesu andmebüroo juhiks

Matis Mäeker.
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Valitsus nimetas rahandusministri ettepanekul Matis Mäeker uueks ametiajaks rahapesu andmebüroo (RAB) juhiks. Uus viieaastane ametiaeg algab 14. juunist.

"Rahapesu tõkestamine nõuab järjepidevust, kogemust ja rahvusvahelist koostööd ning Matis Mäeker on näidanud, et suudab seda valdkonda tulemuslikult juhtida," ütles rahandusminister Jürgen Ligi. "Kuritegelikult maailmale on tema jätkamine väga halb uudis," lisas Ligi.

Rahandusminister tegi valitsusele ettepaneku pärast avaliku konkursi läbiviimist, mille korraldas tippjuhtide valiku komisjon avaliku teenistuse seaduses sätestatud korras. Komisjoni hinnangul vastab Matis Mäeker RAB-i juhi ametikohale esitatud nõuetele ning omab ametikoha täitmiseks vajalikku kogemust ja pädevust.

Mäeker on juhtinud RAB-i alates 2021. aastast.

Rahapesu andmebüroo on rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev asutus, mille ülesanne on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine ning finantssüsteemi läbipaistvuse ja turvalisuse tagamine.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

