Soome plaanib tuumarelvade riigis viibimise keelu tühistamist

"Valitsuse ettepanek võimaldaks tulevikus tuua Soome tuumarelva või seda Soomes transportida, üle anda või omada, kui see on seotud Soome sõjalise kaitsega," ütles kaitseminister Antti Häkkänen ajakirjanikele.

"Kõikidel muudel juhtudel peale nende erandite on tuumalõhkekehade import, transport, üleandmine ja omamine jätkuvalt keelatud," ütles Häkkänen.

Häkkänen ütles, et Soome ja Euroopa julgeolekukeskkond on pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal põhjalikult ja oluliselt muutunud ning halvenenud.

Soome loobus Vene agressioonisõja puhkemise järel aastakümneid kestnud sõjalisest neutraliteedist ja liitus 2023. aasta aprillis NATO-ga.

Häkkäneni sõnul sai Helsingi end NATO tuumakaitsega kurssi viia alles pärast täisliikmeks saamist, kuna tegemist on salastatud teabega.

Soome kavandatav poliitikamuudatus nõuab muudatusi tuumaenergia seaduses ja karistusseadustikus.

Parlamendis enamust omav parempoolne koalitsioon teatas, et arutelud ettepaneku üle kestavad 2. aprillini ning loodetakse, et uus seadus jõustub esimesel võimalusel.