Reedel on ilm selge ja sajuta

Lumikellukesed.
Lumikellukesed. Autor/allikas: Patrik Tamm / ERR
Eeeloleval ööl laieneb kõrgrõhuhari Kesk-Euroopast Baltimaade kohale. Öö tuleb Läänemere ümbruses hõreda pilvisusega, rahulik ja sajuta. Päeval aga tekib Soome põhjaosa kohal väike osatsüklon, mis võtab kursi Valge mere poole. Kui Soome toob see lund ja lörtsi, siis meil püsib ilm sajuta, kuid rannikul paisuvad tuuleiilid mõõdukaks.

Saabuv öö tuleb vähese pilvisusega sajuta, kuid mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt nõrk läänekaare tuul ning külma on 1 kuni 6, saarte rannikul kohati sooja kuni 1 kraad.

Reede hommikul on saartel selge või vähese, mandril vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on veel udu. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 1-7 m/s ning õhutemperatuur on 0 kuni -4, saarte rannikul kohati kuni 2 kraadi.

Päev tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub edelatuul 2-8, pärastlõunal rannikul iiliti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 8, tuulele avatud rannikul kohati 0 kraadi ümber.

Järgnevad päevad toovad ilusa ja kuiva, kevadise ilma. Kui laupäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, siis pühapäeval vähene ning uue nädala algus tuleb juba selge ja päikeseline. Öösel langeb õhutemperatuur meil veel endiselt mitmel pool mõni kraad miinuspoolele. Päevad aga muutuvad ikka aina soojemaks. Nii on laupäeval sooja keskmiselt 6, pühapäeval 7, esmaspäeval 8 ning teisipäeval lausa 9 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

