Ministeerium paneb Lähis-Idast käima veel täiendavad lennud

Air Balticu lennuk
Air Balticu lennuk Autor/allikas: AirBaltic
Välisminister Margus Tsahkna sõnul peaks esimene lend Musqati lennujaamast väljuma reedel kohaliku aja järgi kell 19. Lisaks jõudis ministeerium lennufirmadega kokkuleppele täiendavate lendude osas.

Reedel väljub veel kaks lendu Dubaist, millest esimene peaks väljuma Al-Maktoumi lennujaamast kell 19.50 ning teine Dubai rahvusvahelisest lennujaamast kell 21.10.

Hilisem Dubaist väljuv lend sõidab Riiasse ning sealt tuuakse inimesed juba bussiga Eestisse.

Nendel lendudel on riigil partneriteks Heston Airlines, Fly Dubai ja airBaltic.

Esimesele kahele lennule said Tsahkna sõnul registreerida eelkõige pered, kellel on vähemalt kolm last ning ka tervisemurega inimesed.

Ministri sõnul ei ole aga enne lennukite õhku tõusmist põhjust rõõmustamiseks, sest varasemalt lennud juba tühistati.

"Nagu te nägite eile, siis tundus, et kõik on kindel, aga tegelikult lükati need edasi. Rõõmustame alles siis, kui inimesed on jõudnud koju," sõnas Tsahkna.

Lisaks on ministeerium kokku leppinud lennud FlyDubai ja airBalticu 7. märtsile ja Hestoni lennu 8. märtsile.

Nende lendude puhul peaksid ministri sõnul piletid jõudma müüki täna.

"Me tõepoolest pingutame selle nimel, et nädalavahetuse reisiinfo tuleks välja esimesel võimalusel ja saaks nendele juba täna kohti planeerida nii homseks või ülehomseks," lisas ministeeriumi asekantsler Kerli Veski.

Lisaks oli välisministeerium koostöös teiste riikidega leidnud üksikuid kohti lendudele. Nende jagamisel ja müümisel suheldakse inimestega ükshaaval.

"Kuna teised riigid on aidanud koju meie inimesi, anname piiratud võimaluse erilennule koha saada ka teistele Euroopa Liidu kodanikele," lisas Tsahkna.

Toimetaja: Märten Hallismaa

