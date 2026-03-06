X!

Nädalavahetusel kerkib õhutemperatuur 10 kraadini

Foto: Margus Muld/ERR
Saabuva ööl liigub madalrõhkkond Valge mere äärest Venemaa keskosa suunas ja selle lohk üle Eesti kagusse. Sademeid see siia aga ei too. Päeval tugevneb Läänemere kohal kõrgrõhkkond. On nii pilvi kui päikesepaistet, ilm on sajuta ning varakevadiselt soe. Ülehomme ulatub kõrgrõhuala üle Baltimaade ja Soome Skandinaavia keskossa. Pilvisus on vähene ning sademeid karta pole. Kui öösel on külma kuni 6 kraadi, siis päeval sooja kuni 10 kraadi.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, kuid paiguti tekib udu. Tuul pöördub loodesse ja põhja, puhudes kiirusega 3-9, Virumaa rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikku -3 kuni 1 kraad.

Laupäeva hommik tuleb vahelduva pilvisusega ja sajuta ning paiguti on veel udu. Puhub põhjakaare tuul sisemaal kiirusega 1-6, rannikul 4-9 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 1 kraad.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning ilm olulise sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on oodata 3 kuni 8, tuulepealsel rannikul 0 kuni 2 kraadi.

Ka järgnevail päevil püsib ilm mõnusal kevadisel kursil. Kui pühapäeval ja teisipäeval on pilvisus vähene ja vahelduv, siis esmaspäeval ja kolmapäeval on taevas selge. Sademeid oodata pole ning päevased temperatuurimaksimumid vallutavad uusi kõrgusi.

Pühapäeval on sooja keskmiselt 7, uue nädala alguses 9 ning kolmapäeval 10, mis tähendab, et maksimaalselt isegi kuni 14 kraadi. Samm-sammult muutub pehmemaks ka öine ilm. Kui pühapäeval on keskmine õhutemperatuur veel -3 kraadi, siis kolmapäevaks kerkib see 0 kraadi peale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

