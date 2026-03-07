Trump ähvardas laiendada rünnakuid Iraanis uutele sihtmärkidele

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et Ühendriigid annavad Iraanile väga karmi hoobi ja ähvardas laiendada rünnakuid uutele sihtmärkidele.

"Iraanile antakse täna väga karm hoop!" ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

"Iraani halva käitumise tõttu kaalume tõsiselt täielikku hävingut ja kindlat surma piirkondade ja inimgruppide jaoks, kes praeguse hetkeni sihtmärgid ei olnud," lisas ta.

Trumpi kommentaarid järgnesid Iraani presidendi Masoud Pezeshkiani laupäevasele avaldusele, et tema riik ei alistu kunagi Iisraelile ega USA-le.

USA ja Iisrael alustasid Iraani-vastast rünnakut 28. veebruaril ning Iraan on sestsaadik vastanud raketi- ja droonirünnakutega Iisraeli ja USA huvide vastu piirkonna riikides, peamiselt Pärsia lahe ääres.

Pezeshkian vabandas riigitelevisioonis edastatud kõnes naabruses asuvate Pärsia lahe riikide ees Iraani rünnakute pärast, lisades, et Teheran ei ründa oma naabreid, kui rünnakud ei saa algust neist endist.

Trump viitas oma postituses Pezeshkiani vabandusele, väites, et Iraan on vabandanud ja alistunud oma Lähis-Ida naabritele ning lubanud, et ei tulista neid enam.

"See lubadus anti ainult USA ja Iisraeli järeleandmatu rünnaku tõttu," kirjutas Trump.

"Iraan ei ole enam "Lähis-Ida kiusaja", vaid on hoopis "LÄHIS-IDA LUUSER" ja jääb selleks veel aastakümneteks, kuni nad alla annavad või, mis on tõenäolisem, täielikult kokku varisevad!"

Iisraeli sõjavägi: algasid uued rünnakud Teheranile ja Isfahanile

Iisraeli sõjavägi teatas laupäeval, et alustas uut õhurünnakute lainet Iraani linnade Teherani ja Isfahani vastu.

"Iisraeli kaitsejõud on alustanud laiaulatuslikku rünnakulainet Iraani terrorirežiimi taristu vastu Teheranis ja Isfahanis," seisis sõjaväe avalduses.

Sõjavägi teatas laupäeval varem, et 80 hävituslennukit lõpetasid järjekordse rünnakulaine Teherani ja Kesk-Iraani vastu.