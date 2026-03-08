Eesti poelettidele jõuab naistepäeval lilli maailma eri paikadest

Pühapäeval tähistati rahvusvaheliselt naistepäeva. Nüüdseks on naistepäevast saanud emadepäeva kõrval üks lillerohkemaid päevi aastas. "AK. Nädal" uuris, kust kõik see lilleilu pärit on.

Lillede hulgimüüjatele oli lõppev nädal üks töörohkemaid aastas – näiteks Nurmiko Hulgilaost käis nädalaga läbi üle miljoni oksa. Viimane suur koorem jõudis Tallinnasse laupäeva hommikul.

"Lilled tulevad Eestisse erinevatest maailma paikadest, meie lattu tulevad lilled kõige kaugemalt teiselt poolt maakera, Ecuadorist ja Colombiast. Palju on ka Euroopa lilli, natukene sekka ka Aafrikast," ütles Nurmiko Hulgi tegevjuht Marika Mägi.

Lilli transporditakse kuivalt ja nii-öelda uinuvas olekus, pärast kohalejõudmist ja korralikku janukustutust ajavad nad end taas uhkelt sirgu.

Eestis kasvatatud õisi näeb varakevadel poelettidel vähem.

Teatavat sorti on see kodumaist kasvatajat mõjutanud kliima, kui vähe on Eestis päikest ja kui palju pimedat aega ja teatavat sorti majapidamiskulud, mis ei toeta lillekasvatamist Eestis väga tugevalt. Põhjus, miks tarnitakse Ecuadorist, Colombiast või Aafrikast, on kliima. Lilledel on seal väga naturaalne kasvada ilma suuremate ressursside kulutustega, selgitas Mägi.

Ta õpetas nipi, kuidas tunda ära õnnelikku õit – kui te näete valget roosi, mille servad on õrnalt punaseks läinud, siis see näitab, et see roos on kasvanud tema jaoks kõige paremates tingimustes.

Eksootiliste kaunitaride kõrval meeldivad eestimaalastele ikka ja alati vanad head sordid.

"Lilledest on alati klassikalised roosid – punased, valged –, nelgid, gerberad, preeriakellad, alstromeeriad ehk inkaliiliad. Need on alati püsivalikus koos krüsanteemiga, aga kui vahetuvad hooajad, siis vahetuvad natukene ka hooajalised lõikelilled. Me oleme just minemas üle ratsuritähelt kevadlillede peale," rääkis Mägi.

Tükk aega oli eestlaste seas halvas kirjas nelk, kui meenutus nõukogude ajast. Marika Mägi sõnul on nelk tegelikult aus ja ilus lill, kelle hind on maailmas üks püsivamaid.

Millised on aga lillemüüja enda lemmikud?

"Tahaks tsiteerida klassikuid, eesti lillenduse isa Jaak Ungersoni, kes ütleb, et kõige parem lill on müüdud lill. Aga mul on mõned lemmikud, üks nendest on tulp, ja mulle meeldib väga preeriakell," ütles Mägi.

Ja lõpuks ikka see klassikaline küsimus: mida teha, et kingiks saadud kimp vaasis ka võimalikult kaua värske püsiks?

"Siin ei ole head vastust, peale selle, et ma üks aasta aega tagasi ühest USA telesaatest kuulsin üht minu jaoks väga maailmavaateliselt muutvat ütlust – lilled ei ole meie elus, et püsida, vaid lilled on meile selleks, et me püsiksime selles hetkes, mis puhul on need lilled meile toodud," lausus Mägi.