Anthropic kaebas Trumpi valitsuse Pentagoni seatud piirangu tõttu kohtusse

Tehisarufirma Anthropic kaebas esmaspäeval USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kohtusse, väites, et valitsus maksis kompaniile kätte keeldumise eest lubada oma tehisintellekti mudelit Claude kasutada autonoomseks sõjapidamiseks ja ameeriklaste massiliseks jälgimiseks.

San Francisco föderaalkohtule esitatud 48-leheküljelises hagis taotleb Anthropic, et ettevõtte määratlemine riikliku julgeoleku tarneahela riskina tunnistataks ebaseaduslikuks ja tühistataks.

Ettevõte asutati veendumusega, et selle tehisintellekti kasutatakse viisil, mis maksimeerib positiivseid tulemusi inimkonnale ning see peaks olema kõige turvalisem ja vastutustundlikum, teatas Anthropic oma hagis.

"Anthropic esitab antud hagi, sest föderaalvalitsus on talle kätte maksnud selle põhimõtte väljendamise eest," seisab hagis.

Anthropic on esimene USA ettevõte, mida on kunagi sellise määratlusega avalikult karistatud – see on silt, mis on tavaliselt reserveeritud vaenulike välisriikide organisatsioonidele nagu Hiina tehnoloogiahiid Huawei.

Määratlus nõuab kaitsetööstuse tarnijatelt ja töövõtjatelt kinnitust, et nad ei kasuta oma koostöös Pentagoniga Anthropicu mudeleid.

"Selle juhtumi tagajärjed on tohutud," seisab hagis, milles märgiti, et valitsus "püüab hävitada ühe maailma kõige kiiremini kasvava eraettevõtte loodud majanduslikku väärtust".

Tüli puhkes pärast seda, kui Anthropic vihastas välja kaitseminister Pete Hegsethi, jäädes kindlaks seisukohale, et nende tehnoloogiat ei tohiks kasutada massiliseks jälgimiseks ega täielikult autonoomsete inimeste tapmist võimaldavate relvasüsteemide jaoks.

Trump andis seejärel kõikidele föderaalasutustele korralduse lõpetada igasugune Anthropicu tehnoloogia kasutamine. Mõni tund hiljem määras Hegseth Anthropicu riikliku julgeoleku tarneahela riskiks ja andis korralduse, et ükski sõjaline töövõtja, tarnija ega partner ei tohi Anthropicuga äritegevust teha. Ühtlasi lubas Hegseth Pentagonile endale kuuekuulise üleminekuperioodi.

Tüli puhkes mõni päev enne USA sõjalist rünnakut Iraani vastu.

Claude on Pentagoni kõige laialdasemalt kasutatav tipptasemel tehisintellekti mudel ja ainus selline mudel, mis praegu töötab kaitseministeeriumi, mille Trumpi valitsus mullu nimetas ümber sõjaministeeriumiks, salastatud süsteemides.

Oma hagis väidab Anthropic, et nende vastu tarvitusele võetud meetmed rikuvad põhiseaduse esimest täiendust, karistades ettevõtet tehisintellekti ohutuspoliitikat käsitleva seisukoha eest, ületavad Pentagoni seadusjärgset pädevust ning jätavad ettevõtte ilma viienda täienduse kohasest õiglasest kohtumenetlusest.

"Põhiseadus ei luba valitsusel kasutada oma tohutut võimu, et karistada ettevõtet selle seisukohavõtu eest," seisab kaebuses.

Ettevõte taotleb alalist ettekirjutust, mis keelaks nende suhtes kohaldatud määratluse jõustamise.