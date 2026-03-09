X!

Anthropic kaebas Trumpi valitsuse Pentagoni seatud piirangu tõttu kohtusse

Välismaa
USA sõjaministeeriumi ja Anthropicu logod.
USA sõjaministeeriumi ja Anthropicu logod. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Dado Ruvic
Välismaa

Tehisarufirma Anthropic kaebas esmaspäeval USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kohtusse, väites, et valitsus maksis kompaniile kätte keeldumise eest lubada oma tehisintellekti mudelit Claude kasutada autonoomseks sõjapidamiseks ja ameeriklaste massiliseks jälgimiseks.

San Francisco föderaalkohtule esitatud 48-leheküljelises hagis taotleb Anthropic, et ettevõtte määratlemine riikliku julgeoleku tarneahela riskina tunnistataks ebaseaduslikuks ja tühistataks.

Ettevõte asutati veendumusega, et selle tehisintellekti kasutatakse viisil, mis maksimeerib positiivseid tulemusi inimkonnale ning see peaks olema kõige turvalisem ja vastutustundlikum, teatas Anthropic oma hagis.

"Anthropic esitab antud hagi, sest föderaalvalitsus on talle kätte maksnud selle põhimõtte väljendamise eest," seisab hagis.

Anthropic on esimene USA ettevõte, mida on kunagi sellise määratlusega avalikult karistatud – see on silt, mis on tavaliselt reserveeritud vaenulike välisriikide organisatsioonidele nagu Hiina tehnoloogiahiid Huawei.

Määratlus nõuab kaitsetööstuse tarnijatelt ja töövõtjatelt kinnitust, et nad ei kasuta oma koostöös Pentagoniga Anthropicu mudeleid.

"Selle juhtumi tagajärjed on tohutud," seisab hagis, milles märgiti, et valitsus "püüab hävitada ühe maailma kõige kiiremini kasvava eraettevõtte loodud majanduslikku väärtust".

Tüli puhkes pärast seda, kui Anthropic vihastas välja kaitseminister Pete Hegsethi, jäädes kindlaks seisukohale, et nende tehnoloogiat ei tohiks kasutada massiliseks jälgimiseks ega täielikult autonoomsete inimeste tapmist võimaldavate relvasüsteemide jaoks.

Trump andis seejärel kõikidele föderaalasutustele korralduse lõpetada igasugune Anthropicu tehnoloogia kasutamine. Mõni tund hiljem määras Hegseth Anthropicu riikliku julgeoleku tarneahela riskiks ja andis korralduse, et ükski sõjaline töövõtja, tarnija ega partner ei tohi Anthropicuga äritegevust teha. Ühtlasi lubas Hegseth Pentagonile endale kuuekuulise üleminekuperioodi.

Tüli puhkes mõni päev enne USA sõjalist rünnakut Iraani vastu.

Claude on Pentagoni kõige laialdasemalt kasutatav tipptasemel tehisintellekti mudel ja ainus selline mudel, mis praegu töötab kaitseministeeriumi, mille Trumpi valitsus mullu nimetas ümber sõjaministeeriumiks, salastatud süsteemides.

Oma hagis väidab Anthropic, et nende vastu tarvitusele võetud meetmed rikuvad põhiseaduse esimest täiendust, karistades ettevõtet tehisintellekti ohutuspoliitikat käsitleva seisukoha eest, ületavad Pentagoni seadusjärgset pädevust ning jätavad ettevõtte ilma viienda täienduse kohasest õiglasest kohtumenetlusest.

"Põhiseadus ei luba valitsusel kasutada oma tohutut võimu, et karistada ettevõtet selle seisukohavõtu eest," seisab kaebuses.

Ettevõte taotleb alalist ettekirjutust, mis keelaks nende suhtes kohaldatud määratluse jõustamise.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:35

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

20:21

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

20:16

Anthropic kaebas Trumpi valitsuse Pentagoni seatud piirangu tõttu kohtusse

20:09

Fotod: Tallinnas möödus 82 aastat märtsipommitamisest

19:53

Nafta hinna järsk tõus pani riigid tegutsema

19:43

Viipekeelsed uudised

19:26

Raidma: riigikaitsekohtu küsimust peaks lahendama eraldi eelnõuga

19:22

Tiitlit kaitsev Jaapan tagas pesapalli MM-il esimesena alagrupivõidu

19:09

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:02

Eesti naisjuuniorid said MM-il 12. koha

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08:50

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

12:29

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08:30

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Küprose meedia: võimud vahistasid Iraani abistamises kahtlustatava Eesti kodaniku

08.03

Sõja 1474. päev. Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat Uuendatud

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

06:29

Nafta hind ületas 115 dollari piiri

ilmateade

loe: sport

20:35

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

20:21

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

19:22

Tiitlit kaitsev Jaapan tagas pesapalli MM-il esimesena alagrupivõidu

19:02

Eesti naisjuuniorid said MM-il 12. koha

loe: kultuur

19:01

Alice Kask toob uuel isikunäitusel välja detailitäpsed figuratiivsed maalid

18:53

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus "Vaba tahe"

17:42

Purga: me ei saa aktsepteerida, et Venemaa kasutab kultuuri sõjapropaganda tööriistana

17:31

Galerii: Viljandis avati kolm Johann Köleri loomingule pühendatud näitust

loe: eeter

16:04

Kaisa Ling: naudin läbi huumori roppudest ja hirmsatest asjadest rääkimist

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

12:11

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

12:08

Käru muuseumi näitusel näeb Sirje Karise, Anu Välba, Anne Veski jt käekotte

Raadiouudised

18:35

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

18:35

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

16:30

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

16:30

Joller arutab lastehaigla tulevikku Solmaniga

15:25

Raadiouudised (09.03.2026 15:00:00)

13:05

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

13:05

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

12:25

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo