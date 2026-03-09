Teisipäeval on ilm päikseline

Täna üle Põhja-Eesti liikunud sajupilved taanduvad itta ja öösel levib merelt üle maa kuivema õhuga kõrgrõhuhari. Taevas selgineb, tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb miinuspoolele. Päev tuleb kõrgrõhkkonna servas päikesepaisteline ja mõõduka edela-lõunatuulega. Eestisse jõuab soojem õhk ning päevamaksimumid tõusevad laialt üle 10 kraadi.

Eelolev öö tuleb Eestis selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ning sajuta. Paiguti võib olla udu. Puhub edela- ja lääne-, hommiku poole Lääne-Eestis ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadini.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Paiguti võib olla udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 2 kraadini.

Päev on päikesepaisteline ja kuiv. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 8 kuni 14, tuulepealsel rannikul 2 kuni 7 kraadi.

Kolmapäeva öö ja ennelõuna on sajuta, pärastlõunal sajab Lääne-Eestis veidi vihma. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 3 kraadini, päeval on sooja 4 kuni 9, Ida-Eestis kuni 12, tuulepealsel rannikul 1 kuni 3 kraadi.

Neljapäev on sagedaste vihmahoogudega. Öösel on sooja 1 kuni 4, päeval 5 kuni 10, kagus kuni 14 kraadi, tuulepealsel rannikul on jahedam.

Reede öösel sadu lahkub, päev tuleb kuiv. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 4, päeval 5 kuni 11 kraadini. Laupäeval võivad jõuda Eestisse järgmised vihmapilved.