Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead
Tallinna linnavalitsuse tänasel pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Joel Jesse, Kristjan Järvan ja Andrei Kante. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil käsitletavad teemad: Tallinna eelarvestrateegia; Tartu maantee trammikoridori haljastus; Tallinna liikuvusameti põhimäärus; droonijalgpalli harjutusväljak; kaasav eelarve 2026; kutseõppe tasemeõppe toetamine; vastuvõtt Tallinna munitsipaalkoolide 1. klassidesse; Tallinna linna ja Hispaania kuningriigi hariduskoostöö leping.
