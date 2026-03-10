Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead

Pressikonverentsil käsitletavad teemad: Tallinna eelarvestrateegia; Tartu maantee trammikoridori haljastus; Tallinna liikuvusameti põhimäärus; droonijalgpalli harjutusväljak; kaasav eelarve 2026; kutseõppe tasemeõppe toetamine; vastuvõtt Tallinna munitsipaalkoolide 1. klassidesse; Tallinna linna ja Hispaania kuningriigi hariduskoostöö leping.

Tallinna linnavalitsuse tänasel pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Joel Jesse, Kristjan Järvan ja Andrei Kante. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: