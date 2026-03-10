Iisraeli armee ründas Hezbollah' juhtimiskeskusi ja taristut

Iisraeli armee teatas teisipäeval, et ründas Iraani toetusega šiiarühmituse Hezbollah' juhtimiskeskusi ja taristut. Lõuna-Liibanonis tegutsev rühmitus tulistas aga rakette Iisraeli suunas.

Iisrael andis Lõuna-Liibanonis asuva Ansari linna elanikele evakueerimise hoiatuse ja andis seejärel sõjalisi lööke Hezbollah' sihtmärkide pihta.

"Hezbollah terroriorganisatsioon hõlmab terroritaristut tsiviilpiirkondades, ohustades sellega Liibanoni elanikke. Kanderakettide paigutamine ja tulistamine Liibanoni tsiviilpiirkondadest kujutab endast Liibanoni elanike küünilist ärakasutamist Hezbollah' terrori eesmärkide edendamiseks," teatas Iisraeli armee.

WATCH: Troops located and dismantled a Hezbollah rocket launcher used to fire toward Israel during operations in the area of southern Lebanon.



During the activity, a Hezbollah terrorist involved in launching attacks toward Israel was eliminated. pic.twitter.com/SuEUzQBVvJ — Israel Defense Forces (@IDF) March 9, 2026

Iisrael ja USA on 28. veebruarist korraldanud ulatuslikke rünnakuid ka Iraani vastu. Peaminister Benjamin Netanyahu andis teisipäeval ka märku, et Iisrael kavatseb jätkata sõjalist tegevust islamiriigi vastu.

Sotsiaalmeedias levivad ka videolõigud, mis näitavad, et USA ja Iisrael jätkavad Iraan pommitamist.