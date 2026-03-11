X!

RKIK-i endine juht asus tööle kaitsetööstuse ettevõttes

Eesti
Magnus-Valdemar Saar
Magnus-Valdemar Saar
Eesti

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) endine juht Magnus-Valdemar Saar asus tööle kaitsetööstuse ettevõttes Wolfram Europa.

Saar oli RKIK-i peadirektor alates 2021. aastast ja lahkus sealt mullu 15. juulil. Saare sõnul lahkus ta omal soovil.

Saar andis teisipäeval LinkedIn keskkonnas teada, et on asunud nüüd tööle Wolfram Europa OÜ tegevjuhina.

Ettevõte on registreeritud 14. juulil 2025. Wolfram Europa tegelik kasusaaja on Triin Liimask. Ettevõttes omab 24-protsendilist osalust ka Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp OÜ.

Varem kandis ettevõte nime Wehold. Äripäev on kirjutanud, et Weholdi omanike ring kattub osaliselt avalikkusele rohkem tuntud ettevõttega Frankenburg Technologies. Seal on teiste seas tööl endised kõrged riigikaitse juhid Kusti Salm, Martin Herem ja Veiko-Vello Palm.

Toimetaja: Urmet Kook

ta tuleb taas

