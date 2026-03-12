Erukindralid tunnustavad RKIK-i endiste juhtide tööleasumist relvafirmasse

Kolmapäeval sai teatavaks, et RKIK-i endine juht Magnus-Valdemar Saar ja tema järel sama keskuse juhina töötanud Katri Raudsepp asusid tööle kaitsetööstuse ettevõttes Wolfram Europa. Mõlemad kindralid on pärast kaitseväest lahkumist ka ise läinud tööle kaitsetööstusettevõttesse, tegutsedes Eesti firmas Frankenburg Technologies.

"Minu arust oleks riigile väga kahjulik, kui nad läheksid kingatööstusesse või näiteks transpordifirmasse. Kui nad on tegelenud kaitsetööstusega, siis nad teavad, mida maailmas on vaja, sealhulgas mida Eestil on vaja ja nad teavad, kui palju seda on vaja ja mis hindadega, seega ma arvan, et nad on õigete kohtade peal," ütles Herem neljapäeval ERR-ile.

"Pigem võiks tekkida küsimus, et miks nad ära läksid," lisas Herem. "See töö, mida need inimesed on teinud, on ikkagi väga töömahukas ja üsna närvesööv. Ma arvan, et sa ühel hetkel tunned, et põled läbi. Ma olen mõlema inimesega töötanud. See on ikkagi väga pingeline [töö] ja kui nad ühel hetkel otsustavad, et nad lähevad teistsuguse töö peale, siis on hästi," rääkis ta.

Sama mõtet väljendas ERR-iga rääkides ka Palm: "Minu arusaamine, minu selge ja kindel nägemine sellest on, et ma teen täpselt sama asja edasi, mida ma tegin ka Eesti kaitseväes olles. Ehk ma üritan hoolitseda selle eest, et Eesti julgeolek oleks võimalikult kõrge ja Eesti oleks võimalikult hästi kaitstud."

"Ma teen seda lihtsalt teises organisatsioonis, eraorganisatsioonis ja ma teen seda palju kitsamalt. Selles mõttes kitsamalt, et hoolitsen Frankenburg Technologies'es ühe valdkonna – droonikaitse – eest, mis ongi üks väga nõrk koht kõikidel lääne sõjavägedel," jätkas Palm.

"Ja ma näen nii Saare kui Raudseppa puhul täpselt sedasama asja, et nad tegid riigitööd teatud maani ja nüüd on otsustanud, et nad tahavad sama missiooni täita natukene erinevas rollis ja erinevates ülesannetes. Minu arust on see äärmiselt positiivne. Ja positiivne sellepärast, et kes see muu siis peaks selliseid asju tegema! On täiesti loomulik, et kui sa oled väga suure osa oma karjäärist pühendanud Eesti julgeolekule ja Magnuse ja Katri puhul siis ka kaitsetööstusele laiemalt, siis loomulikult sa tahad seda sama asja jätkata," rääkis Palm.

Mõlemad kindralid rõhutasid ka, et kindlasti on RKIK-i juhtide töövahetus olnud Eesti julgeolekuasutuste tähelepanu all ning seetõttu peaks igasugune korruptsioonioht olema välistatud.

"Loomulikult peavad igasugused õiguskaitseorganid seda vaatama, et kõik käib seaduse järgi ja kui see seaduse järgi on, siis ma ei näe selles küll mingit probleemi," märkis Herem.

"Hästi levinud on sellise asja pidamine korruptsioonihõnguliseks – et nüüd nad lähevad riigi rahaga midagi tegema ja nii edasi ja nii edasi. Niimoodi võib maailma vaadata, aga mina vaataksin ikka teistmoodi: pigem ma usun, et seal on meie julgeolekuasutuste kontroll niivõrd tugev, et seal korruptsiooniohtu kindlasti ei ole," lisas Palm.

"Ma ei usu, et nad oleksid vastu võtnud mingisugusegi ettepaneku kuskile erafirmasse, kaitsetööstusettevõttesse tööle minna selliselt, et nad ei oleks enne konsulteerinud näiteks kaitsepolitseiga. Ma olen enam kui veendunud, et nad on nendega konsulteeritud," rõhutas Palm.

"Ja vaadates, kuhu Saar ja Raudsepp läksid, siis see on täiesti uus ettevõte. Nagu see ettevõte ise teatas, et on alles äsja varjust välja tulnud ja see tähendab ka seda, et ei Magnus ega Katri ei ole teinud minevikus mitte mingisuguseid tehinguid selle ettevõttega ega ole selle ettevõttega seotud olnud," lisas ta.

Saar andis teisipäeval LinkedIn keskkonnas teada, et on asunud nüüd tööle Wolfram Europa OÜ tegevjuhina ja ettevõtte kodulehe andmeil on sama ettevõtte töötajate seas ka Raudsepp.

Wolfram Europa OÜ on registreeritud 14. juulil 2025 ja selle tegelik kasusaaja on Triin Liimask. Ettevõttes omab 24-protsendilist osalust ka Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp OÜ.

Varem kandis ettevõte nime Wehold. Äripäev on kirjutanud, et Weholdi omanike ring kattub osaliselt avalikkusele rohkem tuntud ettevõttega Frankenburg Technologies. Seal on tööl ka kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm, aga ka Herem ja Palm.