Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Pakosta, Ligi

Riigikogu infotunnis vastavad täna parlamendiliikmete küsimustele peaminister Kristen Michal, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning rahandusminister Jürgen Ligi. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab riigikogu liikmete küsimustele, mis puudutavad poliitikat, Lähis-Ida olukorda ja selle mõju Eestile, korda tehtud Eestit, energiakriisi, RMK pidu, olukorda riigis, keskkonnaagentuuri eluslooduse seisundi aruannet (loodus- ja linnudirektiivi aruandlustulemused perioodi 2019−2024 kohta), julgeolekut ning Lähis-Ida kriisi.

Pakosta vastab küsimusele sideteenuste kiiruse ja maksumuse kohta.

Ligi vastab küsimustele riikliku järelevalve kohta Eesti Energia, Enefit Greeni ja Enefit Poweri üle ning Araabia puhkajate 1000-eurose erakorralise toetamise arukuse kohta.