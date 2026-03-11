Läti otsib Rail Balticu ehituse hädade süüdlasi

Läti valitsus otsib endiselt vastust küsimusele, kes on süüdi Rail Balticu rajamise probleemides. Valitsus moodustas kaks komisjoni. Üks hakkab uurima ehitust, teine pöörangute hanget. Aastate jooksul on vastutajad palju vahetunud, kuid probleemid on püsinud.

Kui Eestis oodatakse Lätist teavet, millise raha eest ja millal hakatakse ehitama Rail Balticu põhitrassi Riiast Eesti poole, siis lõunanaabrid tegelevad rohkem projekti seniste probleemide ja süüdlaste selgitamisega.

Projekti erinevaid aspekte uuritakse juba igal tasandil - parlamendist prokuratuuri ja riigikontrollini.

Nüüd tekitab Lätis küsimusi Balti riikide ühisettevõtte RB Rail korraldatud raudtee pöörangute hange - vaieldavatel asjaoludel kõrvaldati hankelt 270 miljoni euro võrra odavama pakkumuse teinud firma. Eesti, Läti ja Leedu otsustasid raudtee pealisehituse elementide ühishanke kasuks, et saada soodsamat hinda. Kui Läti valitsus kahtleb hanke õiguspärasuses, siis Eesti jaoks probleeme pole, sest igal riigil jääb võimalus osta vajalikke materjale ka odavamalt ja otse.

"On infot ja ka nimekiri näitab: on võimalik, et valiti üle 200 miljoni euro võrra kallim pakkumus. Samas pole Läti võtnud lõplikku kohustust selle hanke hinnaga materjale osta. Pole selgust, mida oleme lubanud ja kas meil üldse oli vaja sel hankel osaleda. Minu meelest on põhjendatud algatada selle selgitamiseks teenistuslik uurimine," ütles Läti peaminister Evika Silina.

Teine valitsuse moodustatud komisjon peab selgitama lennujaama terminali estakaadi ja Riia kesklinnas oleva eikuhugi viiva silla ehitusega seonduvat. Peaministri sõnul on valitsus otsustanud, et estakaadi lennujaamast Marupe ehk Leedu suunas praegu edasi ei ehitata ja selle asemel tuleb rajada ühendus Imantaga keskraudteejaama suunas, kuid sellest hoolimata on kahtlus, et seda otsust tegelikkuses ei täideta.

"Valitsus andis selge ülesande lõpetada lennujaamast Marupe poole viiva estakaadi ehitus. Praegu pole aga de facto võimalik aru saada, kas need tööd on lõpetatud või mitte," ütles Silina.

Rail Balticut mõjutavad ka Läti lähenevad parlamendivalimised. Valitsuse otsuse taga on tunda koalitsiooni ühe osapoole - Roheliste ja Talurahva Liidu survet. Nende poliitikud lubavad lähipäevil kaevata pöörangute hanke ka Euroopa prokuratuuri. Valitsuse istungil väideldi selle üle, kui erapooletud valitsuskomisjonid õigupoolest olla saavad, sest paljud ametnikud on olnud projektiga seotud.

Läti majandusminister, Roheliste ja Talurahva Liitu kuuluv majandusminister Viktors Valainis lubas võimalikud huvide konfliktid lahendada komisjonide töö käigus.

Eesti Rahvusringhääling on palunud Läti peaministrilt Rail Balticu teemal intervjuud, kuid ta pole seni selleks aega leidnud.