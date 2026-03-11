X!

Läti otsib Rail Balticu ehituse hädade süüdlasi

Majandus
Foto: Jürgen Randma / riigikantselei
Majandus

Läti valitsus otsib endiselt vastust küsimusele, kes on süüdi Rail Balticu rajamise probleemides. Valitsus moodustas kaks komisjoni. Üks hakkab uurima ehitust, teine pöörangute hanget. Aastate jooksul on vastutajad palju vahetunud, kuid probleemid on püsinud.

Kui Eestis oodatakse Lätist teavet, millise raha eest ja millal hakatakse ehitama Rail Balticu põhitrassi Riiast Eesti poole, siis lõunanaabrid tegelevad rohkem projekti seniste probleemide ja süüdlaste selgitamisega.

Projekti erinevaid aspekte uuritakse juba igal tasandil - parlamendist prokuratuuri ja riigikontrollini.

Nüüd tekitab Lätis küsimusi Balti riikide ühisettevõtte RB Rail korraldatud raudtee pöörangute hange - vaieldavatel asjaoludel kõrvaldati hankelt 270 miljoni euro võrra odavama pakkumuse teinud firma. Eesti, Läti ja Leedu otsustasid raudtee pealisehituse elementide ühishanke kasuks, et saada soodsamat hinda. Kui Läti valitsus kahtleb hanke õiguspärasuses, siis Eesti jaoks probleeme pole, sest igal riigil jääb võimalus osta vajalikke materjale ka odavamalt ja otse.

"On infot ja ka nimekiri näitab: on võimalik, et valiti üle 200 miljoni euro võrra kallim pakkumus. Samas pole Läti võtnud lõplikku kohustust selle hanke hinnaga materjale osta. Pole selgust, mida oleme lubanud ja kas meil üldse oli vaja sel hankel osaleda. Minu meelest on põhjendatud algatada selle selgitamiseks teenistuslik uurimine," ütles Läti peaminister Evika Silina.

Teine valitsuse moodustatud komisjon peab selgitama lennujaama terminali estakaadi ja Riia kesklinnas oleva eikuhugi viiva silla ehitusega seonduvat. Peaministri sõnul on valitsus otsustanud, et estakaadi lennujaamast Marupe ehk Leedu suunas praegu edasi ei ehitata ja selle asemel tuleb rajada ühendus Imantaga keskraudteejaama suunas, kuid sellest hoolimata on kahtlus, et seda otsust tegelikkuses ei täideta.

"Valitsus andis selge ülesande lõpetada lennujaamast Marupe poole viiva estakaadi ehitus. Praegu pole aga de facto võimalik aru saada, kas need tööd on lõpetatud või mitte," ütles Silina.

Rail Balticut mõjutavad ka Läti lähenevad parlamendivalimised. Valitsuse otsuse taga on tunda koalitsiooni ühe osapoole - Roheliste ja Talurahva Liidu survet. Nende poliitikud lubavad lähipäevil kaevata pöörangute hanke ka Euroopa prokuratuuri. Valitsuse istungil väideldi selle üle, kui erapooletud valitsuskomisjonid õigupoolest olla saavad, sest paljud ametnikud on olnud projektiga seotud.

Läti majandusminister, Roheliste ja Talurahva Liitu kuuluv majandusminister Viktors Valainis lubas võimalikud huvide konfliktid lahendada komisjonide töö käigus.

Eesti Rahvusringhääling on palunud Läti peaministrilt Rail Balticu teemal intervjuud, kuid ta pole seni selleks aega leidnud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ta tuleb taas

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:15

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"? Uuendatud

20:02

VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga Uuendatud

19:45

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

19:42

Norra politsei vahistas kolm meest seoses pommirünnakuga USA saatkonnale

19:04

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:53

Galerii: Rebeka Vaino isikunäitus otsib killustunud kogemustes iluhetki

18:45

Päevakaja (11.03.2026 18:00:00)

18:45

Kreeka piirab supermarketites müüdava kauba ja kütuste kasumeid

18:43

Läti otsib Rail Balticu ehituse hädade süüdlasi

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15:05

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte Uuendatud

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

14:40

Hormuzi väinas said kolm kaubalaeva mürskudega pihta

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

07:26

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

10:32

Reformierakonna poliitik tegi ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti

15:54

Moskvas kestavad juba kuuendat päeva sidehäired

ilmateade

loe: sport

20:02

VAATA OTSE | Eesti korvpallinaiskond kohtub EM-valiksarjas Hollandiga Uuendatud

19:45

Valutav selg lõpetas Austria olümpiavõitja hooaja varakult

19:04

Monaco ja Spanoulise teed läksid lahku

18:32

Ayuso kukkumise ja katkestamise järel rändas liidrisärk Vingegaardi selga

20:20

Piip ja Tuut köögis Uuendatud

20:20

Rõõmutirts Uuendatud

20:20

muusikavideod ETV2 Uuendatud

20:20

Kosmo Uuendatud

loe: eeter

20:15

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"? Uuendatud

15:01

"Pealtnägija": päästeoperatsioon Lähis-Itta lõksu jäänute ja kriisigrupi silme läbi

14:47

Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

14:26

Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

Raadiouudised

18:15

Uudistesaade "Aktuaalne kaamera" tähistab 70. sünnipäeva

18:15

Riik toetab piiriäärseid kogukondi kriisideks valmistumisel

18:15

Tartu linn kaalub lasteaia kohatasu osas lisasoodustusi

18:15

Ülikoolid valmistuvad sisseastujate arvu kasvuks

17:25

Narvas laguneb praegune võimuliit

17:20

Rahanduskomisjon: aktsiisitõusude ärajätmist tuleb põhjalikult kaaluda

15:20

Raadiouudised (11.03.2026 15:00:00)

13:05

Lõuna-Korea ettevõtte plaanitav 100 miljoni suurune kaitseinvesteering Eestisse on esialgu vaid üks pakkumine neljast

13:00

Narva jalgpallihall avati treeninguteks ja võistlusteks, kuid pealtvaatajaid hoonesse ei lubata

13:00

Pariisi linnapeakandidaadid pakuvad linna arengule väga erinevaid suundi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo