Kõlvart: ei ole normaalne, et iga kriisi korral peame rääkima maksumuudatustest

Valitsus otsustab neljapäeval, kui pikaks ajaks lükata edasi kavandatud kütuse- ja elektriaktsiisi tõus. Teisi maksupoliitilisi muudatusi, sealhulgas käibemaksu alandamist, peaministri sõnul siiski plaanis ei ole. Valitsuskoalitsiooni sees on küll teatud erimeelsusi, kuid opositsioon toetab aktsiisitõusu ärajätmist.

Praeguste plaanide järgi peaks 1. maist tõusma nii kütuse- kui ka elektriaktsiis, kuid valitsus kavatseb selle ära jätta. Ühtegi teist maksumuudatust peaministri sõnul kavas ei ole.

"Tõusude ärajätmisest on arutelu. Mingit muud arutelu me siin täiendavalt ei pea ja kui peame, siis eeskätt just seda, mis puudutab põllumajandust või muid Lähis-Ida mõjusid, mis puudutavad meie energiaturgu," lausus peaminister Kristen Michal (Reformierakond).

"Kui maksud langevad või tõusud ära jäävad, siis ma arvan see on väga oodatud festival, aga homme me siiski arutame Lähis-Ida mõju meie energiakandjatele ja kuidas vähendada hinnatõusu mõju edasikandumist Eesti tarbijatele," vastas Michal küsimusele, kas eelnevalt kogetud nn maksufestival jääb seekord ära.



Reformierakondlasest rahandusminister Jürgen Ligi ütles kolmapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et ei kommenteeri teemat enne, kui on näinud vastavaid numbreid ja arvutuskäiku ja lisas, et valitsuses on selles osas erimeelsused.

Rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi sõnul ei ole riigil enne kevadise majandusprognoosi valmimist tervikpilti, mille alusel aktsiisimuudatusi teha.

"See ongi küsimus riigi rahanduse tõsiseltvõetavusest ja ennustatavusest. Majandus, majanduskeskkonna ja ka maksukeskkonna stabiilsus on omaette väärtus. Kui otsuseid teha, siis need peaksid olema kaalutletud ja tuginema analüütilisele ja numbrilisele materjalile," ütles Sõerd.

Endine rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et riigieelarve defitsiit ei luba praegu ühtegi muud maksumuudatust teha, aga aktsiisitõusu ärajätmine on mõistlik.

"Kui on mingeid väga erakordseid olusid, nagu praegu kütusehindadega on ja me teame, et aktsiisitõus on varasemalt plaanis olnud. Et selle ülevaatamine või vähemalt kaalumine, mis on selle mõjud üht- või teistpidi, on mõistlik, aga kindlasti ma ei pea õigeks seda, et me iga mõne kuu tagant või poole aasta tagant nii-öelda pikaajalised maksuotsused justkui üle vaatame. Seal selles osas oleks ma jätkuvalt kriitiline," sõnas Võrklaev.

Isamaa aseesimehe Aivar Koka sõnul ei tekita aktsiisitõusu ärajätmine suurt eelarveauku.

"Me näeme väga hästi, et täna see summa - 50 miljonit - ei ole riigieelarves selline summa, mida arutada. Üleminevat raha, eelmine aasta kasutamata raha on kahe miljardiga plussis ehk täna see raha eelarves on kindlasti olemas," lausus Kokk.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul ei ole normaalne, et iga väiksema või suurema kriisi puhul peame rääkima maksumuudatustest. Aktsiisitõusu ärajätmine praegu on küll vajalik, aga sellele lisaks peaks langetama kütuse käibemaksu.

"Ajutiseks meetmeks peaks olema rakendatud käibemaksu alandamine vähemalt poole võrra. Ehk täna me peaks rääkima sellest, et kütuse käibemaks peaks olema 12 kuni 13 protsenti," ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.