Neljapäeval sajab vihma

Vihmavarjud
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Hallid vihmahoogudega päevad vahelduvad päikeselistega ja tuul tõstab tuure. Põhjuseks Atlandi madalrõhkkondade elavnemine ja jõulisem haare. Üks keeristest on Islandi lähistele jõudnud, järgmine Atlandilt teel. See toob soojust ja niiskust lisaks. Suur süsteem saab energiat juurde ja laieneb neljapäevaks servaga üle Läänemere ja suunab meie maile vihmapilvi. Öösel on sajuhooge hõredamalt, hommikul jõuab Saare- ja Hiiumaale laialdasem sajuvöönd, mis päeva jooksul üle maa liigub.

Eeloleval ööl on pilves taevas ka selgimisi. Mõnes kohas sajab vihma. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 4 kraadi.

Hommikul muutuvad vihmahood laialdasemaks. Tuul puhub valdavalt lõunast 3-9, Lääne-Eesti rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval sajab vihma, pärastlõunal lääne poolt alates sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul iiliti 13, õhtul saartel kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 10, Ida-Eestis kuni 14 kraadi, tuulepealsed rannikud on jahedad.

Reedel suureneb madalrõhkkonna surve ja tuul tõuseb tugevaks, aga niiskust on vähem ja saame sajuta läbi. Laupäev tuleb kõrgrõhkkonna servas soe ja sajuta kuni õhtuni, siis jõuab saartele ja mandri loodeserva paksem pilvemass. Pühapäevaks toob madalrõhulohk vihma, sekka ka lörtsi ja jahedama õhumassi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

