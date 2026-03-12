Valitsus otsustas maiks plaanitud aktsiisitõusud ära jätta

Valitsus otsustas kabinetiistungil ära jätta maiks planeeritud energiakandjate aktsiiside tõusud, et leevendada USA-Iisraeli sõja tõttu Iraani vastu kasvanud fossiilkütuste hindade mõju.

"Ajal, kui ebakindlus ja hinnad kasvavad, ei ole mõistlik teistes oludes tehtud otsust jõusse jätta," ütles peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal valitsuse pressikonverentsil.

"Selle eelnõu rahandusministeerium nüüd kokku paneb ja loodetavasti järgmisel nädalal saadab ka valitsuse poole, aga põhimõtteline otsus sai täna meie poolt langetatud valitsuses," lisas Michal.

Michal lisas, et põhimõtteline otsus puudutab nii fossiilkütuseid kui ka elektri aktsiisi tõusu ärajätmist.

Aktsiisitõusude ärajäämine võiks rahandusministeeriumi hinnangul riigieelarvest viia kuni 40 miljonit eurot.

"Eelarvemõju on esialgsetel hinnangutel suurusjärgus 30-40 miljonit eurot ning see sõltub ka nafta hinna maailmaturu arengutest. Hetkel veel koostame majandusprognoosi, aga selle tulemusel vaatame arvutused ning mõjud üle," ütles rahandusministeeriumi riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos.

Küsimusele, miks ei võiks sama loogikat kasutades aktsiise langetada, vastas Michal, et eelarves selleks ruumi ei ole.

"Eelarve on siiski 4,5-protsendilises defitsiidis, nii et me peame ikkagi samm-samm haaval käituma, nii et me saame ka eelarvet paremasse positsiooni," ütles Michal.

Lähis-Ida kriisi tulemusena tekkinud hinnamuutuste täpsem mõju Eesti majandusele ja riigieelarvele selgub kevadise majandusprognoosi analüüsidest, mis valmib aprillis.

Lisaks otsustas valitsus energiahindade langetamiseks veel osaleda ka suuremate riikide tegevuses suunata naftavarusid turule, et pakkumise kasvatamisega hinnatõusu pidurdada.

"Eesti Varude Keskus osaleb selles suures varude turule suunamise operatsioonis," rääkis Michal.

Alates 1. maist 2026 peaks praeguste kavade kohaselt Eestis tõusma bensiini ja diislikütuse, kütteõlide, maagaasi ja elektrienergia aktsiis, kusjuures bensiini aktsiisimäär 5 ja diisli oma 7 protsenti.

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) soovitas kolmapäeval paisata turule 400 miljonit barrelit naftat, et ohjeldada toornafta kiiresti tõusvat hinda, mis on tingitud USA-Iisraeli ja Iraani vahelisest sõjast. Neljapäeva varahommikul kasvas naftahind Pärsia lahes toimuvate rünnakute tõttu üle 100 dollari barreli kohta, kuid seejärel langes mõnevõrra.

Eesti kui IEA liikmesriigi panus oleks ligikaudu 34 000 tonni naftaekvivalenti. Eesti osalemine aitab kaasa globaalsete naftaturgude rahustamisele ning tarnehäirete leevendamisele. Suurema panuse kütusevarude turule andmisesse annavad suuremad riigid, näiteks Ameerika Ühendriigid ja Jaapan.

Detailsed otsused, milliseid kütusevarusid, millises mahus ja mille aja jooksul müüakse teeb valitsus lähinädalatel. Varud soetatakse tagasi siis, kui turuolukord on stabiliseerunud.