X!

IEA tegi ettepaneku võtta kasutusele rekordiline kogus naftareserve

Välismaa
Naftataristu
Naftataristu Autor/allikas: SCANPIX/M. Scott Brauer/ZUMA Press Wire
Välismaa

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) soovitas kolmapäeval paisata turule 400 miljonit barrelit naftat, et ohjeldada toornafta kiiresti tõusvat hinda, mis on tingitud USA-Iisraeli ja Iraani vahelisest sõjast, vahendas Reuters.

Ettepanek tähendaks enam kui kahekordset kasvu võrreldes senise rekordiga 2022. aastast, mil IEA liikmesriigid võtsid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kahe kuu jooksul kasutusse 182 miljonit barrelit naftat.

IEA teatel on varude kasutuselevõtuga nõustunud üksmeelselt kõik 32 liikmesriiki. Täpne ajakava pannakse paika lähiajal. Pariisis asuv agentuur tegi avalduse ajal, mil Prantsusmaa president Emmanuel Macron juhatas G7 riigijuhtide kohtumist, kus teemat lähemalt arutatakse.

Saksamaa majandusminister Katherina Reiche kinnitas juba varem teateid 400 miljoni barreli suurusest mahust ning märkis, et ka Saksamaa osaleb ühisaktsioonis. Ta lisas, et suurima panuse annavad USA ja Jaapan.

"Surve selliseks sammuks tuli peamiselt USA valitsuselt," tõdes üks Euroopa Liidu diplomaat enne IEA ametlikku teadaannet.

USA siseminister Doug Burgum tervitas plaani. "Praegu on ideaalne aeg varud kasutusele võtta, et leevendada survet maailmaturu hindadele," ütles ta intervjuus telekanalile Fox News. 

Burgum märkis siiski, et tema hinnangul ei seisa maailm silmitsi energiadefitsiidiga.

"Meil on transiidiprobleem, mis on ajutine," lausus ta. "Seda ajutist muret lahendame praegu nii sõjaliselt kui ka diplomaatiliselt. Me suudame selle lahendada ja me teeme seda."

Analüütikute hinnangul on varude igapäevane turulepaiskamise tempo sama oluline, kui mitte olulisemgi kui kogumaht. 

Kui järgmise kuu jooksul vabastataks 100 miljonit barrelit, tähendaks see umbes 3,3 miljonit barrelit päevas. See on vaid murdosa praegusest tarnehäirest – kuna Hormuzi väin Iraani ja Omaani vahel on praktiliselt blokeeritud, on turult puudu ligi 20 miljonit barrelit naftat päevas.

Nafta hind hakkas kolmapäeval taas tõusma, kuna turud kahtlevad, kas IEA plaan suudab leevendada konfliktist tingitud tarnešokke.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

ta tuleb taas

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

16:44

IEA tegi ettepaneku võtta kasutusele rekordiline kogus naftareserve

16:43

Paavo Matsin: nüüdisluules on vähe maskide mängu

16:21

Politico: Inglise rahatähtedele võivad Churchilli asemele tulla koprad

16:19

22 riiki tegid ühisavalduse Venemaa eemaldamiseks Veneetsia kunstibiennaalilt

16:11

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

15:54

Moskvas kestavad juba kuuendat päeva sidehäired

15:41

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

15:32

Perling: aktsiisilangetus on hea, aga Reformierakond valelik

15:20

Raadiouudised (11.03.2026 15:00:00)

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15:05

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte Uuendatud

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

07:26

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

10:32

Reformierakonna poliitik tegi ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti

10.03

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

16:11

Jõhvi jalgpallimuuseum algatas kampaania Tõnu Eaposti monumendi rajamiseks

15:41

Võru Barrus ja Audentes alustavad Eesti meistrivõistluste veerandfinaale

15:20

VAATA OTSE | Hiina ja Lõuna-Korea selgitavad kurlingu paralümpiavõitja Uuendatud

16:53

В Нарве задержан 17-летний украинец, подозреваемый в работе курьером у мошенников

16:46

Laskesuusa MK on ühtlasi peaproov järgmise aasta MM-iks

16:44

IEA tegi ettepaneku võtta kasutusele rekordiline kogus naftareserve

16:43

Paavo Matsin: nüüdisluules on vähe maskide mängu

loe: eeter

15:01

"Pealtnägija": päästeoperatsioon Lähis-Itta lõksu jäänute ja kriisigrupi silme läbi

14:47

Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

14:26

Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

13:43

Markus Teeäär: sain vennalt tuupi, kui salaja Modern Talkingut kuulasin

Raadiouudised

13:05

Lõuna-Korea ettevõtte plaanitav 100 miljoni suurune kaitseinvesteering Eestisse on esialgu vaid üks pakkumine neljast

13:00

Narva jalgpallihall avati treeninguteks ja võistlusteks, kuid pealtvaatajaid hoonesse ei lubata

13:00

Pariisi linnapeakandidaadid pakuvad linna arengule väga erinevaid suundi

12:55

Eesti loodusturism vajab rohkem keskkonnaharidust

12:20

Raadiouudised (11.03.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (11.03.2026 09:00:00)

10.03

Päevakaja (10.03.2026 18:00:00)

10.03

Paindliku lastehoiu asemel on peredele tähtsad paindlikud töötingimused

10.03

Lastekirjanduse keskus valis välja paremad laste- ja noorteraamatud

10.03

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo