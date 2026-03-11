IEA tegi ettepaneku võtta kasutusele rekordiline kogus naftareserve

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) soovitas kolmapäeval paisata turule 400 miljonit barrelit naftat, et ohjeldada toornafta kiiresti tõusvat hinda, mis on tingitud USA-Iisraeli ja Iraani vahelisest sõjast, vahendas Reuters.

Ettepanek tähendaks enam kui kahekordset kasvu võrreldes senise rekordiga 2022. aastast, mil IEA liikmesriigid võtsid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kahe kuu jooksul kasutusse 182 miljonit barrelit naftat.

IEA teatel on varude kasutuselevõtuga nõustunud üksmeelselt kõik 32 liikmesriiki. Täpne ajakava pannakse paika lähiajal. Pariisis asuv agentuur tegi avalduse ajal, mil Prantsusmaa president Emmanuel Macron juhatas G7 riigijuhtide kohtumist, kus teemat lähemalt arutatakse.

Saksamaa majandusminister Katherina Reiche kinnitas juba varem teateid 400 miljoni barreli suurusest mahust ning märkis, et ka Saksamaa osaleb ühisaktsioonis. Ta lisas, et suurima panuse annavad USA ja Jaapan.

"Surve selliseks sammuks tuli peamiselt USA valitsuselt," tõdes üks Euroopa Liidu diplomaat enne IEA ametlikku teadaannet.

USA siseminister Doug Burgum tervitas plaani. "Praegu on ideaalne aeg varud kasutusele võtta, et leevendada survet maailmaturu hindadele," ütles ta intervjuus telekanalile Fox News.

Burgum märkis siiski, et tema hinnangul ei seisa maailm silmitsi energiadefitsiidiga.

"Meil on transiidiprobleem, mis on ajutine," lausus ta. "Seda ajutist muret lahendame praegu nii sõjaliselt kui ka diplomaatiliselt. Me suudame selle lahendada ja me teeme seda."

Analüütikute hinnangul on varude igapäevane turulepaiskamise tempo sama oluline, kui mitte olulisemgi kui kogumaht.

Kui järgmise kuu jooksul vabastataks 100 miljonit barrelit, tähendaks see umbes 3,3 miljonit barrelit päevas. See on vaid murdosa praegusest tarnehäirest – kuna Hormuzi väin Iraani ja Omaani vahel on praktiliselt blokeeritud, on turult puudu ligi 20 miljonit barrelit naftat päevas.

Nafta hind hakkas kolmapäeval taas tõusma, kuna turud kahtlevad, kas IEA plaan suudab leevendada konfliktist tingitud tarnešokke.