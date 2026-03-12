Hanah Lahe: ilmselt tõlgendab Martin Helme USA suursaadiku öeldut valesti

EKRE esimehe Martin Helme väide, et kohtumisel USA suursaadiku Roman Pipkoga sai selgeks, et USA-d huvitavad ainult Eesti väärtuslikud maavarad, on eksitav, ütles riigikogu saadik Hanah Lahe (Reformierakond).

Martin Helme ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kohtumisel USA parlamendisaadikute ja siinse suursaadiku Roman Pipkoga sai selgeks, et USA näeb olulise koostöövaldkonnana meie väärtuslikke maavarasid, mitte sõjalist koostööd.

Samuti kohtumisel viibinud Lahe ütles, et tema mäletab kohtumist teistmoodi.

"Väärtuslike maavarade teemat puudutati väga pinnapealselt ja suursaadik ega riigikogu liikmed kohtumisel teemat edasi ei arendanud. Seega Martin Helme väide, nagu USA suursaadikuga kohtumise järel on selge, et "USA-d huvitavad ainult meie väärtuslikud maavarad", on väga eksitav," lausus Lahe.

Helme väitis ka, et Pipko ütles kohtumisel, et USA jaoks ei ole Eesti puhul oluline valdkond sõjaline koostöö. Lahe sõnul Pipko seda ei väitnud.

"Vastupidi – suursaadik pidas seda väga oluliseks ja rõhutas veel, et kaitsehangete valdkonnas on Eesti eeskujuks paljudele teistele EL-i riikidele. Riigikogu liikmed tänasid suursaadikut USA panuse eest Eesti kaitsevõime tugevdamisse," märkis Lahe.

"Kokkuvõttes – tegu oli tutvumiskohtumisega, õhustik oli positiivne ja vestlus konstruktiivne. Ilmselt tõlgendab Martin Helme suursaadiku öeldut valesti, sest kohtumisel rõhutas suursaadik Eesti ja USA vaheliste heade suhete olemasolu ja edasist arendamist ning pidas igakülgset riikidevahelist koostööd oluliseks," lisas Lahe, kes enda sõnul väljendas kohtumisel muret USA presidendi Donald Trumpi otsuse üle Pariisi kliimaleppest väljuda ning USAID tegevuse lõpetamise pärast.

Lisatud USA saatkonna ametlik postitus kohtumise kohta.