Helme: USA-d huvitavad vaid meie väärtuslikud maavarad

Foto: Siim Lõvi / ERR
Kohtumisel USA parlamendisaadikute ja siinse suursaadikuga Roman Pipkoga sai selgeks, et USA näeb olulise koostöövaldkonnana meie väärtuslikke maavarasid, mitte sõjalist koostööd, ütles EKRE esimees Martin Helme.

"Kui oli kohtumine USA parlamendirühma ja siinse suursaadikuga Pipkoga, siis Pipko ütles, et kõige olulisem koostöövaldkond ja ehk isegi ainus koostöövaldkond on muldmetallid või väärtuslikud maavarad. See oli sõnum, mille tema siia tõi," lausus Helme ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

"Ja ta (Pipko – toim.) spetsiifiliselt ütles: ei ole sõjaline koostöö, sest et oleme ausad: meie sõjaline panus ei ole neile vajalik, ütleme nii," lisas Helme.

Helme märkis, et maailmas toimub praegu tohutu võidujooks ameeriklaste ja eelkõige hiinlaste vahel tehisaru ja tehisaru arendamiseks vajaliku ressursi pärast. "See on energeetiline ressurss ja mineraalne ressurss. Ja meie sõnum peab olema, et me oleme huvitatud sellest koostööst (USA-ga)," lausus ta.

Helme sõnul ei tähenda see sugugi, et Eesti peaks lihtsalt ameeriklastele maavarad andma.

"See ei ole mõtteviis, et me peame kõik ära andma ja veel peale maksma. Seda ei ole keegi küsinud ja niipidi ei tohi mõeldagi. Mõelda tuleb nii, et neil on know-how`d, finantseerimisvõimalusi, kapitalivõimalusi, et kuidas me klapitame selle enda huvide ja võimalustega, et ka Eesti jõukamaks saaks," lausus ta.

"See ei saa nii olla, et meie maavarad ja ettevõtted on kellegi teise kontrolli all. See ei oma tähtsust, kas see on Brüssel, Peking või Washington – see ei tule kõne allagi," lisas Helme.

Sellist muljet, et ameeriklased oleksid huvitatud baaside rajamisest Eestisse, kohtumisel Pipko ja parlamendisaadikutega ei jäänud, nentis Helme.

"Ja kui me paneme selle Ukraina sõja konteksti, siis ameeriklased on huvitatud deeskaleerimisest Venemaaga, mitte eskaleerimisest," ütles ta.

Toimetaja: Marko Tooming

