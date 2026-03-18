Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

EKRE aseesimehe Mart Helme sõnul on talle arusaamatu, miks heitis USA saadik Eestis Roman Pipko EKRE poliitikutele ette, et need oleks justkui halvustanud siin olevaid Ameerika sõdureid ja nende panust Eesti julgeolekusse. Mart Helme jäi kindlaks, et Martin Helme kokkuvõte saadikuga kohtumiselt oli tõetruu.

"Ma olin ise kohal ja kuulsin väga selgelt, kui Pipko ütles, et meie koostöö peamine valdkond on majandus. Ja võib-olla ainus valdkond ja eriti mineraalidesse puutuv. Selge sõnaga nii ütles. Nii et Martin Helme ei teinud mingeid valesid järeldusi," rääkis Mart Helme kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

Helme väitis, et riigikogu Eesti-USA parlamendirühma aseesimees Peeter Tali (Eesti 200) püüdis küll teemaks tõsta sõjalist koostööd, millest aga saadik Helme väitel üle libises ega tahtnud pikemat diskussiooni algatada.

"See tähendab, et sõjalisest koostööst formaalselt võttes oli juttu. Aga tegelikult ei olnud see mingisugune keskne teema kohtumisel. Ega ei olnud ka tegelikult keskne teema see, et me majanduskoostöö üksikasjadeni oleksime laskunud."

Helme sõnul räägiti kohtumisel palju hoopis informaalsetest asjadest, et kas saadik oskab veel eesti keelt, meenutati tema lahkumist Eestist 1980-ndatel ning selle aja Tartut ja Tartu Ülikooli.

"See oli väga sõbralik ja väga meeldiv ning kohati informaalne kohtumine. Et sellest on nüüd skandaal või torm veeklaasis välja võlutud, see on lihtsalt piinlik. Mulle on arusaamatu, miks Pipko oma avalduses süüdistas meid. Just nagu me oleksime halvustanud kuidagi siin olevaid Ameerika sõdureid. Esiteks ei olnud siin olevatest Ameerika sõduritest mitte sõnagi juttu, rääkimata sellest, et keegi oleks neid ja nende panust Eesti julgeolekusse halvustanud. See on täiesti selle kohtumise teemast möödaminev seisukoht. Mulle on arusaamatu see."

Helme lisas, et ta ei hakka rohkem kommenteerima, mida saadik mõtles või mis talt kohtumiselt meelde jäi.

"Minule jäi väga selgelt meelde, et ta ütles, et meie koostöö peamine valdkond saab olema majandus ja võib-olla isegi ainus valdkond ja eriti mineraalidesse puutuv. See oli peaaegu sõna-sõnalt see, mida ta ütles."

Helme sõnul vestles ta saadikuga veel koridoris ja tutvustan ennast kui endist Eesti suursaadikut Venemaal.

"Ütlesin, et mind huvitaks see, mismoodi tema näeb praegu Ameerika-Vene suhteid ja Eesti-Vene suhteid. Ja et ma olen alati tema käsutuses kui ta soovib minuga nendel teemadel vestelda ja mõtteid vahetada. Ta nõustus minuga, et need suhted on praegu väga keerulised. Nii Ameerika-Vene suhted, Euroopa-Vene suhted ja ka Eesti-Vene suhted. Aga see oli koridorivestlus, mis ei kohustanud kumbagi poolt millekski," sõnas Mart Helme.

EKRE juht Martin Helme ütles eelmisel kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kohtumisel USA parlamendisaadikute ja siinse suursaadiku Roman Pipkoga sai selgeks, et USA näeb olulise koostöövaldkonnana meie väärtuslikke maavarasid, mitte sõjalist koostööd.

Samuti kohtumisel osalenud riigikogu saadik Hanah Lahe (Reformierakond) ütles, et Martin Helme väide oli eksitav.

"Väärtuslike maavarade teemat puudutati väga pinnapealselt ja suursaadik ega riigikogu liikmed kohtumisel teemat edasi ei arendanud. Seega Martin Helme väide, nagu USA suursaadikuga kohtumise järel on selge, et "USA-d huvitavad ainult meie väärtuslikud maavarad", on väga eksitav," lausus Lahe.

USA suursaadik Roman Pipko tegi pärast seda harvanähtava avalduse ja ütles, et käsitlused Eesti ja USA parlamendiliikmete kohtumisest on olnud eksitavad ning lugupidamatud Eestis paiknevate USA sõdurite suhtes.

"Mul on kahju, et olen sunnitud osalema avalikus arutelus Eesti–USA parlamendirühma liikmetega kinniste uste taga toimunud vestluse osas. Tänan (riigikogu liiget) Hanah Lahet tema aususe eest. Teised selle arutelu käsitlused on olnud eksitavad ja, ausalt öeldes, lugupidamatud sadade praegu Eestis paiknevate USA sõdurite suhtes," ütles Pipko.

Allikas: Vikerraadio "Uudis+"

