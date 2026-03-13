X!

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

Eesti
Paldiski mnt jalakäijate tunnel
Paldiski mnt jalakäijate tunnel Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinn soovib ajutiselt sulgeda rongiliikluse Endla tänava raudteetammil, et ehitada sinna Euroopa Liidu rahastuse toel kergliiklustunneleid. Elron näeb ehituseks ka varianti, kus rongiliiklust sulgema ei pea.

Kergliiklustunnelite ehitamine Endla tänava raudteetammi alla on osa Kristiine liiklussõlme uuest lahendusest, millega linn hakkas tegelema juba eelmisel aastal. Töövõtuleping OÜ-ga Infra sõlmiti juba aastal 2025, ümberehitust rahastatakse osaliselt ka Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et ajutisi rongiliikluse sulgemisi võiks ajatada näiteks suvele.

"Hetkel on tekkinud tõrge, et Elron ei taha nõustuda algselt väljapakutud ehitusastemetega, mille kohaselt tuleks raudteeliiklus peatada ajutiselt. Otsime koos Elroniga võimalusi, kuigi sellel ajal, kui projekti kirjutati, oli Elron ka seal, Eesti Raudtee broneeris ajaaknad," rääkis Järvan.

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsleri Sander Salmu sõnul on olukord tekkinud hoopis sellest, et hankija ehk Tallinna linn on muutnud hanketingimusi ja algse niinimetatud kinnise lahenduse asemel lubas linn ka avatud meetodil ehitamise, mis tähendakski rongiliikluse ajutist sulgemist.

Rongiliikluse peatamine Endla tänava ülesõidul tähendaks aga ka ligipääsu äralõikamist hooldusdepoosse, seetõttu eelistab Elron niinimetatud lahtist lahendust.

"Tartus rajati sama moodi kergliiklustunnelid, lükati nad kinnisel meetodil raudtee alt läbi, sellisel meetodil on ka tänases olukorras projekt, mille peale tehnilise järelevalve amet on andnud ehitusloa," ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis, kelle sõnul on plaanide muutus üllatav.

Endla tänava raudteetammi uuendused peaks allkirjastatud lepingute kohaselt valmima 2029. aastaks.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

