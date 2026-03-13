Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

"Olen soovinud seista oma tegude eest ja vastutada oma vigade eest. Minu suurim viga oli minna kaasa Kristen Michali plaanidega. Mulle on arusaamatu Michali otsustamatuse ja mikromanageerimise kooslus. Mina sellisesse riigi ega meeskonna juhtimisse ei usu," kirjutas Pere.

Pere vastandas ka Michali ja Kaja Kallase erakonna juhtimist öeldes, et Kallase ajal "oli erakonnal asjatundlik ja praktiline, professionaalne ja julge maine".

Ta lisas, et kuigi ta lahkub Reformierakonnast, ei plaani ta liituda mõne muu erakonnaga. Kas ta lahkub ka Tallinna linnavolikogust, seda ta kirjas ei avanud.

"Loodan, et erakonnaliikmed suudavad laimu ja kuulujuttudega piiri pidada. Mul puudub soov sel teemal avalikult rääkida või intervjuusid anda. Kui kiri lekib, võite lekitajat endi seast otsida."

ERR-ile ei soovinud Pere teemat ja näiteks seda, miks ta jõudis sellisele teadmisele just praegu, täpsemalt kommenteerida.

Reformierakonna esimees Kristen Michal tegi sotsiaalmeedias napi postituse, kus kirjutas, et lahkuminekuid on erinevaid ja et seda tuleb teha väärikalt.

"Tänan Pärtelit tema linnaruumi teemaliste mõtete ja pingutuste eest Tallinnas ja soovin talle tulevikuks edu. Üksteistele etteheidete võistluses ma ei osale, vestlesime temaga ka just telefonitsi ning analoogselt Pärteliga ei ole mul antud teemal rohkem midagi kommenteerida kui soovida head ning õnne edasiseks ja perelisa puhul," kirjutas Michal.

Pere oli eelmisel suvel üks võtmefiguure tollal Tallinnas võimul olnud koalitsiooni tülides ja lagunemises. Ta sai teravat kriitikat mitte ainult tollastelt koalitsioonipartneritelt (SDE, Isamaa, Eesti 200), vaid ka oma erakonna seest. Samas nii Pere kui ka Michal on varasemalt eitanud Michali otsest seotust Tallinna eelmise koalitsiooni lagundamisega. Nüüd annab Pere selgelt mõista, et Michalil oli selles oluline roll.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse liige Õnne Pillak ütles ERR-ile, et tema jaoks oli Pere erakonnast lahkumine uudis. Seda, kas Pere lahkub ka Tallinna linnavolikogust, ta öelda ei osanud. Pere kandideeris viimastel kohalikel valimistel Kesklinna linnaosas, sai 360 häält, mis tagas talle koha volikogus Reformierakonna fraktsioonis.

Äriregistri andmetel liitus Pärtel-Peeter Pere Reformierakonnaga 13. märtsil 2021 ja lahkus sealt 13. märtsil 2026.

13. jaanuaril 2024 valiti Pere Reformierakonna Tallinna piirkonna esimeheks. 21. oktoobril 2025 ehk kaks päeva pärast kohalikke valimisi astus Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus tagasi. Novembris 2025 valiti Reformierakonna Tallinna piirkonna uueks juhiks Maris Lauri.