Sõja 1481. päev: Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 15. märtsil kell 22.45:

- Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus viis ja sai vigastada 47 inimest;

- Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat Maikopi lennuvälja;

- Ukraina ründas teadete kohaselt Venemaal Krasnodari krais asuvat naftapumbajaama;

- Linnapea teatel ründas Moskvat laupäeval üle 60 drooni;

- Zaporižžjas sai Vene õhurünnakus surma üks, kannatada 18 inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 740 sõdurit;

- Saksamaal lõpetas üle 600 Ukraina suurtükiväelase väljaõppe.

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus viis ja sai vigastada 47 inimest

Venemaa rünnakutes hukkus viimase ööpäeva jooksul vähemalt viis tsiviilisikut ja veel vähemalt 47 sai vigastada, teatasid Ukraina ametivõimud pühapäeval pärast öist droonirünnakut.

Ukraina õhujõudude teatel lennutas Venemaa öö jooksul välja 97 drooni, sealhulgas Shahed-tüüpi ründedroone. Õhutõrje tulistas või tõi elektrooniliselt 90 neist alla. Viis drooni tabasid sihtmärke ja allatulistatud droonide rusud kukkusid alla kahes kohas.

Hersoni oblastis hukkus kohalike võimude teatel üks inimene ja 17 sai vigastada, nende hulgas kolm last. Vene väed ründasid elurajoone ja taristut, kahjustades kuut korterelamut ja 21 eramaja.

Harkivi oblastis hukkus kuberner Oleh Sõnjehubovi sõnul kaks inimest ja veel kaks sai vigastada. Ohvrite seas olid kiirabitöötajad, kes jäid rünnaku alla Tšervona Hvõlja küla lähedal. Kupjanskis sai vigastada 63-aastane naine.

Zaporižžja oblastis hukkus Vene rünnakutes kaks ja sai vigastada 22 inimest, teatas kuberner Ivan Fedorov. Vene väed korraldasid piirkonnas ööpäeva jooksul 735 lööki 43 asulale. Ametivõimud said 405 teadet elumajade, taristu ja sõidukite kahjustuste kohta.

Sumõ oblastis said kohalike võimude teatel drooni- ja liugpommide rünnakutes vigastada neli tsiviilisikut.

Dnipropetrovski oblastis sai Vene drooni- ja suurtükiväerünnakutes kolmes rajoonis vigastada kaks inimest.

Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat Maikopi lennuvälja

Ukraina kaitsejõud andsid löögi laupäeval Venemaal Adõgee Vabariigis asuvale Maikopi sõjaväelennuväljale. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel tabati lennuvälja taristuobjekte.

"Vastutegevusena vaenlase taktikalisele lennuväele rünnati hiljuti Maikopi sõjaväelennuvälja taristut (Vene Föderatsioon, Adõgee Vabariik)," seisis avalduses.

Esialgse info kohaselt sai lennuvälja taristu tabamusi.

Lennuväli asub Ukraina kontrollitavast territooriumist umbes 500 kilomeetri kaugusel. Objekt kuulub Venemaa kaitseministeeriumile ja seda kasutatakse lennuväe õppebaasina.

Ukraina meedia andmetel asub lennuväljal sõjaväelennukooli õppelennubaas. Tegemist on teise klassi lennuväljaga, mis suudab vastu võtta lennukeid Tu-134, An-12 ja Il-18, samuti kergemaid õhusõidukeid ning igat tüüpi helikoptereid.

Ukraina ründas teadete kohaselt Venemaal Krasnodari krais asuvat naftapumbajaama

Venemaa Telegrami-kanalite andmetel ründasid Ukraina üksused ööl vastu pühapäeva Krasnodari krais asuvat Tihhoretski naftapumbajaama.

Musta mere lähedal asuv objekt on üks Lõuna-Venemaa suurimaid naftalogistika keskusi. Jaam kuulub suuremasse naftasõlme, kuhu kuuluvad ka mahukas naftabaas ja terminal Vene kütuse ning naftatoodete käitlemiseks.

Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel on näha pumbajaama suunast tõusvaid suuri leeke.

Väljaandel The Kyiv Independent ei ole õnnestunud neid teateid kohe kontrollida. Samuti puudub esialgu täpsem info kahjustuste ulatuse või rünnaku täpsete sihtmärkide kohta.

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU allika teatel toimus rünnak vaid kolm päeva pärast seda, kui teenistus ründas sama objekti taristut, põhjustades seal suure tulekahju.

Ukraina teeb regulaarselt süvalööke Venemaa ja okupeeritud alade sõjaliste ning tööstusobjektide pihta, kasutades selleks peamiselt kodumaiseid droone.

Antud rünnak on osa Kiievi hoogustunud kampaaniast Venemaa nafta- ja gaasitaristu vastu. See on Moskva peamine tuluallikas, mille abil rahastab riik täiemahulist sõda Ukrainas.

Vaid päev varem andis Kiiev löögi teisele Krasnodari krai naftatöötlemistehasele. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel tabati Afipski tehast, kus puhkes samuti suur tulekahju.

Linnapea teatel ründas Moskvat laupäeval üle 60 drooni

Moskva linnapea Sergei Sobjanini väitel tulistas Venemaa õhutõrje laupäeval alla üle 60 pealinna suunas lennanud drooni.

Sobjanin andis päeva jooksul korduvalt teada Moskva poole teel olnud Ukraina droonirühmade tõrjumisest. Kohaliku aja järgi kella 23.25 seisuga oli Venemaa Sobjanini sõnul kahjutuks teinud 65 drooni.

Droonide kukkumispaikadesse saadeti päästemeeskonnad, kuid esialgsetel andmetel ohvreid ega purustusi ei ole.

Rünnakuohu tõttu peatati ajutiselt lennuliiklus Moskva Domodedovo, Vnukovo ja Žukovski lennujaamas.

Venemaa kaitseministeeriumi teatel hävitas õhutõrje laupäeval 10 tunni jooksul eri piirkondades kokku 280 Ukraina drooni, sealhulgas kümneid Moskva oblasti kohal.

Väljaandel The Kyiv Independent ei olnud artikli avaldamise hetkel võimalik neid väiteid kontrollida.

Ukraina ründab droonidega regulaarselt Venemaa sõjalisi ja tööstusobjekte.

Zaporižžjas sai Vene õhurünnakus surma üks, kannatada 18 inimest

Ukrainas Zaporižžjas sai laupäeval Vene õhurünnakus elurajoonile surma üks ja kannatada 18 inimest, nende seas kaks last, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Ivan Fedorov Telegramis.

"Vaenlase rünnakus kannatanute arv Zaporižžjas on tõusnud 18-ni, sealhulgas kaks last. Inimesed on saanud luumurde, šrapnellhaavu, verevalumeid ja lahtisi haavu," kirjutas Fedorov, lisades, et üks inimene sai surma.

Vene liugpommid tabasid korterelamute kvartalit.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 740 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 279 170 (võrdlus eelmise päevaga +740);

- tankid 11 781 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 24 213 (+1);

- suurtükisüsteemid 38 438 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1686 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1332 (+1);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 349 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 179 270 (+1984);

- tiibraketid 4468 (+65);

- laevad/kaatrid 32 (+1);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 83 513 (+110);

- eritehnika 4089 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Saksamaal lõpetas üle 600 Ukraina suurtükiväelase väljaõppe

Saksa linnas Idar-Obersteinis asuvas Bundeswehri suurtükiväekoolis on juba üle 600 Ukraina sõjaväelase saanud väljaõppe uue liikursuurtükisüsteemi RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) kasutamiseks, mis pole veel isegi Bundeswehri relvastusse jõudnud.

Ukrainlaste uudistekanali Ukrinformi andmetel teatas Saksamaa kaitseministeerium sellest pärast ministeeriumi juhi Boris Pistoriuse visiiti suurtükiväekooli.

"Relvade demonstreerimise ning ministri ja sõdurite vahelise vestluse käigus sai selgeks: suurtükivägi on üks peamisi elemente ühendväeliikide lahingutegevuses, eriti riikliku ja kollektiivse kaitse stsenaariumides. Selle tulevase võimekuse sümboliks on ratastel liikursuurtükk RCH 155. Suurtükiväekoolis said algselt väljaõppe selle uue süsteemi kasutamiseks üle 600 Ukraina sõjaväelase," seisis avalduses.

Märgitakse, et ratastel liikursuurtükisüsteem RCH 155 võimaldab meeskondadel kiiresti laskmiseks valmistuda ja isegi liikumise pealt tulistada.

"Tänu suurele liikuvusele on seda raske tabada ning sellel on ka märkimisväärne taktikaline tegevusulatus," lisati teadaandes.

Süsteem ühendab endas järeleproovitud soomustransportööri Boxer šassii ja Panzerhaubitze 2000 suurtükiosa.