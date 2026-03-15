Trump: Iraan tahab sõda lõpetada, kuid leppe tingimused pole piisavalt head

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et Iraan soovib sõja lõpetamist, kuid tema ei ole valmis Teheraniga kokkulepet sõlmima enne, kui sealne režiim suhtub pakutud tingimustesse tõsiselt. Ühtlasi seadis Trump kahtluse alla, kas Iraani uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on üldse elus.

"Iraan tahab lepet sõlmida, aga mina ei soovi seda teha, sest tingimused pole veel piisavalt head," ütles Trump intervjuus NBC Newsile. Ta lisas, et igasugune kokkulepe nõuab Iraanilt täielikku loobumist tuumaambitsioonidest.

Trumpi sõnul peavad leppe tingimused olema "väga kindlad", enne kui ta nõustub USA ja Iisraeli ühise sõjalise kampaania peatamisega.

Pärast 28. veebruaril alanud sõjalist operatsiooni on USA üksused rünnanud purustavalt sõjalisi sihtmärke üle kogu Iraani. Trumpi sõnul võib Teherani arsenal paari päevaga täielikult hävineda.

"Oleme rivist välja löönud enamiku nende rakettidest ja droonidest. Samuti oleme suures osas purustanud raketi- ja droonitööstuse. Kahe päeva pärast on see kõik täielikult hävitatud," teatas Trump.

"Nende ainus võimekus, mille saab samuti suhteliselt kiiresti nullida, on meremiinide panemine või lühimaarakettide tulistamine. Kui oleme rannikuvööndiga lõpetanud, pole neil ka seda võimalust," lisas ta.

Trump tõstatas ka küsimuse, kas Iraani uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on üldse elus, märkides, et uus juht on püsinud avalikkuse eest varjus. Isegi oma esimese avalduse tegi Khamenei riigitelevisioonis ilma kaamerate ette ilmumata, mis on vastuolus seniste tavadega.

Skeptilisust süvendavad teated, mille kohaselt oli Khamenei koomas ja talle tehti jala amputeerimine pärast rasket haavata saamist USA ja Iisraeli rünnakutes, milles hukkusid tema isa ja teised pereliikmed.

"Seni pole keegi suutnud teda näidata," ütles Trump väljaandele. "Olen kuulnud, et ta pole elus. Aga kui ta on, peaks ta tegema oma riigi huvides midagi väga tarka – alistuma."

Khamenei nimetati uueks kõrgeimaks juhiks möödunud pühapäeval, kui tema isa esimeses rünnakulaines surma sai.

Trump ütles ka, et Ühendriigid võivad korraldada täiendavaid rünnakuid Iraani Khargi saare naftaekspordi sõlme pihta, vahendas Reuters.

Trump märkis, et USA õhulöögid on suurema osa Khargi saarest "täielikult maatasa teinud", ning lisas intervjuus NBC Newsile: "Võime seda veel paar korda tabada – lihtsalt lõbu pärast."