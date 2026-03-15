Trump: Iraan tahab sõda lõpetada, kuid leppe tingimused pole piisavalt head

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque
Välismaa

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et Iraan soovib sõja lõpetamist, kuid tema ei ole valmis Teheraniga kokkulepet sõlmima enne, kui sealne režiim suhtub pakutud tingimustesse tõsiselt. Ühtlasi seadis Trump kahtluse alla, kas Iraani uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on üldse elus.

"Iraan tahab lepet sõlmida, aga mina ei soovi seda teha, sest tingimused pole veel piisavalt head," ütles Trump intervjuus NBC Newsile. Ta lisas, et igasugune kokkulepe nõuab Iraanilt täielikku loobumist tuumaambitsioonidest.

Trumpi sõnul peavad leppe tingimused olema "väga kindlad", enne kui ta nõustub USA ja Iisraeli ühise sõjalise kampaania peatamisega. 

Pärast 28. veebruaril alanud sõjalist operatsiooni on USA üksused rünnanud purustavalt sõjalisi sihtmärke üle kogu Iraani. Trumpi sõnul võib Teherani arsenal paari päevaga täielikult hävineda.

"Oleme rivist välja löönud enamiku nende rakettidest ja droonidest. Samuti oleme suures osas purustanud raketi- ja droonitööstuse. Kahe päeva pärast on see kõik täielikult hävitatud," teatas Trump.

"Nende ainus võimekus, mille saab samuti suhteliselt kiiresti nullida, on meremiinide panemine või lühimaarakettide tulistamine. Kui oleme rannikuvööndiga lõpetanud, pole neil ka seda võimalust," lisas ta.

Trump tõstatas ka küsimuse, kas Iraani uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on üldse elus, märkides, et uus juht on püsinud avalikkuse eest varjus. Isegi oma esimese avalduse tegi Khamenei riigitelevisioonis ilma kaamerate ette ilmumata, mis on vastuolus seniste tavadega.

Skeptilisust süvendavad teated, mille kohaselt oli Khamenei koomas ja talle tehti jala amputeerimine pärast rasket haavata saamist USA ja Iisraeli rünnakutes, milles hukkusid tema isa ja teised pereliikmed.

"Seni pole keegi suutnud teda näidata," ütles Trump väljaandele. "Olen kuulnud, et ta pole elus. Aga kui ta on, peaks ta tegema oma riigi huvides midagi väga tarka – alistuma."

Khamenei nimetati uueks kõrgeimaks juhiks möödunud pühapäeval, kui tema isa esimeses rünnakulaines surma sai.

Trump ütles ka, et Ühendriigid võivad korraldada täiendavaid rünnakuid Iraani Khargi saare naftaekspordi sõlme pihta, vahendas Reuters.

Trump märkis, et USA õhulöögid on suurema osa Khargi saarest "täielikult maatasa teinud", ning lisas intervjuus NBC Newsile: "Võime seda veel paar korda tabada – lihtsalt lõbu pärast."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: New York Post, Reuters

Samal teemal

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:02

TÄNA OTSE | Otepääl toimub hooaja viimane paarissegateatesõit

07:59

Kuubalased ründasid elektrikatkestuste tõttu kommunistliku partei kontorit

07:09

Trump: Iraan tahab sõda lõpetada, kuid leppe tingimused pole piisavalt head

06:30

Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja

06:11

Bolt hakkab ka tõukeratturite sõidustiili hindama

14.03

Rae Spordikool asus poolfinaalseeriat juhtima

14.03

Saalijalgpalli karikat kergitab Narva United või Bunker Partner

14.03

TV10 sarjas langes Hans-Christian Hausenbergile 16 aastat kuulunud rekord

14.03

Sõja 1480. päev: Venemaa korraldas Ukraina vastu massiivse raketi- ja droonirünnaku Uuendatud

14.03

Naiste meistriliiga on tänavu ühtlasem kui varem

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo