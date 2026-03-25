Raudsik: Iraani sõda ei ole läbi

Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sõda Iraani vastu ei ole läbi ning võitu Iraani üle saaks kuulutada ainult siis, kui islamistide võim Teheranis langeks, ütles Lähis-Ida ekspert Peeter Raudsik, kommenteerides USA presidendi Donald Trumpi väiteid justkui oleks Iraan nõustunud Washingtoni nõudmisega lõpetada oma tuumarelvaprogramm ning alustada läbirääkimisi.

"No sõda ei ole läbi. Seda, et Iraan tuumarelva ei soovi, on ta ammu kinnitanud. Lihtsalt ülejäänud maailm ei usu seda. Vaadates kuidas nad oma tuumatehnoloogiat arendavad – nad teevad seda millegipärast maa all ja mägede sees – siis üldiselt tsiviilreaktoreid nii ei ole vaja rajada. Ehk siis see teema on ikkagi õhus, rääkimata raketiprogrammidest ja kogu laiemast julgeolekutasakaalust, mis seal tegelikult ikkagi puudub. Ja kokkuleppeid selleks ei ole," rääkis Raudsik kolmapäeval "Terevisioonis".

Ta lisas, et ilmselt on Iraani juhtkonna esimene nõudmine igasuguse sõjategevuse ja Iraani ründamise lõpetamine ehk relvarahu enne, kui saab alustada läbirääkimisi.

Sellega seoses märkis ta, et sõjategevuse peatamiseks on USA-l vaja ära veenda ka Iisrael, mis siiani pole andnud märku, et sooviks rünnakuid peatada: "Kõigepealt on vaja veenda ameeriklastel ära ikkagi Iisrael just selleks, et see relvarahu kehtestada ja sealt edasi saaks minna läbirääkimiste laua taha. Aga sellega kaasnevad samamoodi ohud, et Iraani režiim jääks tänasel kujul püsima ja see on juba iseenesest väga suur probleem nii ameeriklastele, Iisraelile kui ka tegelikult Pärsia lahe ääres olevatele araabiariikidele."

Raudsik tõi välja, et Pärsia lahe teisel kaldal, Iraani vastas asuvad Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Saudi Araabia, Bahrein ja Kuveit näevad praegusest sõjast kasu tekkivat ainult siis kui Iraani islamirežiim kukub ehk siis Iraani tänane võim vahetub.

"See on selline pikka aega [rippunud] nähtamatu kirves, mis Iraani islamistliku võimu näol on selles regioonis kohal olnud – et see kaoks ära sealt. Aga see võit saakski olla ainult see, kui Teheranis režiim täielikult vahetaks. Muud stsenaariumid tegelikult kõik, olgu see siis pikaajaline kestev sõda või ka see, et [väed] tõmmatakse välja, aga režiim jääb Iraanis alles – kõik need on tegelikult sellised, millega Pärsia lahe riigid lõpuks väga rahul ei saa olla," tõdes ta.

"See on põhimõtteline küsimus nii Pärsia lahe riikide kui Iisraeli jaoks ja tegelikult ka Ühendriikide jaoks ja võib-olla ka meie jaoks siin, et kas Iraani tänane võim jääb püsima või mitte," võttis ta olukorra kokku.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: "Terevisioon"

