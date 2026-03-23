Iisraeli meedia andmeil kaalub USA Khargi saare vallutamist

USA dessantlaev ja lennukikandja USS Boxer (esiplaanil). Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Ameerika Ühendriikide kõrgemad ametnikud on viimastel päevadel teavitanud oma kolleege Iisraelis ja teistes riikides, et USA-l ei pruugi olla muud alternatiivi, kui alustada maismaaoperatsiooni Iraanile kuuluva Khargi saare vallutamiseks, teatas Iisraeli väljaanne Jerusalem Post.

Pärsia lahes asuv Khargi saar on Iraani peamine naftaekspordi keskus, kust 90 protsenti toornaftast läheb Hiinasse. Viimastel päevadel on USA administratsioonis alanud arutelud selle üle, kas saar okupeerida, et sundida Iraani lõpetama laevaliikluse blokeerimine Hormuzi väinas, märkis leht.

"USA sõjavägi on kiirendanud tuhandete merejalaväelaste ja mereväelaste lähetamist Lähis-Itta," ütles anonüümsust palunud USA ametnik Jerusalem Postile (JP).

See hõlmab dessantlaeva USS Boxer juhitavat merevalmiduse gruppi, kuhu kuulub lisaks rünnakulaevale USS Boxer, mis toimib ka kerge lennukikandjana, ka transpordilaevu USS Portland ja USS Comstock. Kolmel alusel on kokku umbes 4500 merejalaväelast ja muud lahingupersonali.

Trump ähvardab rünnata Iraani energiataristut

Umbes poolteist nädalat tagasi ründasid USA õhujõud sõjalisi sihtmärke Khargi saarel, mille järel president Donald Trump säutsus: "Oleme hävitanud kõik saarel olevad sõjalised sihtmärgid." President lisas, et ta otsustas sel ajal mitte hävitas kogu saarel paiknevat naftataristut, kuid hoiatas: "Kui Iraan nurjab liikumise Hormuzi väinas, siis ma kaalun seda uuesti."

Samal ajal ähvardas Trump laupäeval Iraani, öeldes, et kui väina blokaadi ei tühistata, võtab ta sihikule Iraani elektrijaamad.

Arvestades Iraani trotslikku vastust USA presidendi hoiatustele, peetakse ebatõenäoliseks, et nad lõpetavad mereväe blokaadi vabatahtlikult. Seega valitseb praegune arvamus, et väinades navigatsioonivabaduse tagamiseks on vaja sõjalist operatsiooni, kommenteeris Jerusalem Post.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Jerusalem Post

