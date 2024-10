Jõhvi filmistuudiote ehitus võiks alata uue aasta alguses

"Euroopa Liidu riigiabi reeglite tõttu oli meil vaja projekti sisu pisut muuta. Seega oli meil vaja saada õiglase üleminekufondi selle meetme raames kolm erinevat käskkirja, mille alusel rajatakse kolm objekti," rääkis Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik.

"Üks objekt on infrastruktuur, mis riigiabi reeglite alla üldse ei lähe. Teine objekt tuleb eraldi digimultimeedia inkubaator, mis on peamiselt suunatud start-up ettevõtluse arendamiseks ja kolmas on loometööstusinkubaator koos filmistuudiotega. See on selline selline kompleks, kus on stuudiod, töökojad, post-production-alad ja muu selline," selgitas Kuusmik.

Kuusmik rääkis, et multimeediainkubaatori käskkiri on tänase seisuga allkirjastatud ning loometööstusinkubaatori koos filmistuudiotega käskkiri on eri kooskõlastusringid läbi käinud.

"See on mõnede päevade küsimus, kui käskkiri saab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis allkirjastatud. Siis meil on selline olukord, kus meil on kaks käskkirja allkirjastatud ja kuulutame riigihanke välja projekteerimis- ja ehitustöödeks," sõnas Kuusmik.

Kuusmiku sõnul tähendab see, et põhimõtteliselt peaks minema jaanuari alguses ehitustööd lahti.

Endine eriesindaja oli lisaraha vastu

Mõne päeva eest, kui tuli uudis, et valitsuse eriesindaja Ida-Virumaal Jaanus Purga lahkub ametist, kirjutas endine regionaalminister Vallo Reimaa sotsiaalmeedias, et Jõhvil on hea päev.

"Jõhvi jaoks jäi [Purga] tippsaavutuseks eitava seisukoha fikseerimine Jõhvi filmilinnaku projekti suhtes, mis on viinud kogu projekti keerulisse seisu," kirjutas Reimaa.

Selgituseks rääkis Kuusmik, et riigiabi reeglitest tulenevalt oli vaja filmistuudiotega seotud projekte ümber teha ja hooned ka ümber projekteerida ja nende asukohtasid ja sisu ja tegevusi muuta.

"Eelarvestatult läksid need investeeringud ümbertegemiste tõttu rahaliselt kallimaks, kui meil esialgu oli planeeritud ja kui palju oli konkreetses meetmes rahalisi vahendeid ette nähtud," rääkis Kuusmik.

Sellepärast taotles agentuur rahalisi vahendeid sellesse meetmesse juurde, et oleks võimalik kogu kompleks välja ehitada.

"Meetmete eelarveridade muudatuste tegemine käib läbi õiglase üleminekufondi juhtkomisjoni, kus on 30 inimest. Need inimesed vaatavad teemasid läbi ja teevad siis valitsusele või ministeeriumile ettepaneku teatud muudatusi teha. Kui juhtkomisjonis oli filmikompleksi asi hääletamisel, siis ainult üks inimene oli selle vastu, et filmikompleksi eelarvet suurendada," sõnas Kuusmik.

"See oli Jaanus Purga, kes jäi siis ka veel protokolli koostamisel teema osas eriarvamusele. See on siis konkreetne kokkupuude sellel projektil ja härra Jaanus Purgal. Ilmselt selle peale siis ka Vallo Reimaa reageeris pärast seda, kui oli teada, et eriesindaja lahkub oma ametist," rääkis Kuusmik.

Kuusmiku sõnul on täna loometööstusinkubaatori investeeringute rahaline maht ligikaudu 11 miljonit eurot. Digimultimeediainkubaatori, mis on mõeldud start-upi

valdkonna ülesehitamiseks Ida-Virumaal koostöös Tallinna Tehnopoliga, maksumus on täna hinnanguliselt kuskil kolm pool miljonit eurot. Infrastruktuuri ehitamine - juurdepääsud, trassid, elektriühendused - on suurusjärgus 1,3 miljonit eurot. Kokku on investeeringute maht 16 miljonit eurot.

Juurde küsis agentuur meetmest ca neli miljonit eurot.