Uus nädal algab vihmasajuga

Vihmavarjud Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Lõppevat nädalavahetust saatnud kaunis kevadilm saab lõpu, sest uus nädal algab vihmasaju ja külmemate kraadidega. Sadada võib ka lörtsi.

Öö tuleb pilves selgimistega. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist ida poole ja sekka sajab ka lörtsi. Paiguti võib tekkida ka udu. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi ja kohati veel udutab. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Eesti idaosas lõuna- ja kagutuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päev pilvkattesse muutusi ei too ja vihmasadu mitmel pool jätkub. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 4 kuni 12, tuulepealsel rannikul kuni 2 kraadi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

