X!

Nafta hinna tõus võib kärpida Eesti majanduskasvuootust

Triinu Tapver
Nafta hinna tõus võib, aga ei pruugi vähendada Eesti majanduskasvuootust. Hinnatõus on peaaegu et kindel, kuid inflatsiooni suurust on veel raske prognoosida

Viimase suurema majandusšoki põhjustas naftahinna tõus neli aastat tagasi, kui Venemaa alustas suurt sissetungi Ukrainas. Siis kukkus Eesti rahandusministeeriumi tehtud majanduskasvuprognoos pluss neljalt protsendilt miinus ühele ning reaalsuses kujuneski 2022. aasta majanduslanguseks 1,3 protsenti.

Hinnatõusuga panid analüütikud toona veel rohkem mööda. Kevadel prognoosis keskpank tarbijahinnaindeksi aastaseks kasvuks kümme protsenti, tegelikkuses oli hinnatõus ligi kaks korda suurem.

Kas see kõik kordub taas, sõltub sellest, mida teeb üle 100 dollari kerkinud naftahind edasi.

"Ma just arvutasin ümber neid inflatsiooninäitajaid ja oleneb muidugi, mis see naftahind teeb. Kui eeldus on, et ta näiteks aasta lõpuks jääb 70 dollari juurde barrelist ja aasta esimesel poolel on üle 90, siis inflatsioon võib olla umbes 3,5 protsenti terve aasta peale keskmisena. Aga samas me ei saa öelda, et seda prognoosi peaks nüüd väga tõsiselt hetkel võtma, sest paraku selle inflatsiooni tingib täna ikkagi USA, Donald Trump ja Iraan," rääkis LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Erinevad institutsioonid on Eesti selleaastaseks majanduskasvuks prognoosinud kaks kuni kolm protsenti. Inflatsioon oli möödunud aastal ligi viis protsenti ja ootus on, et tänavu raugeb hinnatõus kuhugi kolme protsendi juurde. Tapveri hinnangul on halvim stsenaarium see, et hinnatõus jääb üle nelja protsendi.

"Mis siis tähendab seda, et meie majanduse mahud on ka madalamad tänu sellele. Kas see nüüd majanduskasvulootuse täitsa ära kaotab, on juba  laiapõhjalisem küsimus, millele nii lihtne vastata ei ole, sest me sõltume ka väga suuresti sellest, mida kaubanduspoliitiliselt tehakse. Kui see osa püsib stabiilne, siis me ikkagi võib-olla mingisugust pisikest kasvu näeme," selgitas Tapver.

"Aga väga suuri lootuseid ei tasu ikkagi sellele aastale seada, sest kui me vaatame, mis siin naftaturgudel ja inflatsiooniga toimub, siis paraku me oleme igasugustes muutlikes vetes," lisas LHV analüütik.

Riik saaks majandusolukorra paranemisele küll kaasa aidata nii juba jutuks olnud aktsiisitõusude ärajätmise kui ka näiteks käibemaksu alandamisega, kuid Tapver jääb nende mõju suhtes kahtlevaks.

Minevikust leiab ka vihjeid selle kohta, mis võiks maailmaturul naftahinnaga edasi saada. Praegust šokki on võrreldud 70-ndate aastate naftaembargoga, rääkis Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.

"Kui me vaatame neid ajaloolisi kriise, kui nafta hind on teinud väga järsu põrke üles, siis parim ravi kütuse- ja naftahinna tõusu vastu ongi tavaliselt seesama kõrge hind, et ühel hetkel me lihtsalt ei suuda seda tarbida. Meil ostujõud ei käi sellest üle, mis omakorda tähendab, et see hakkab mõjutama juba majanduse aktiivsust, võib kaasa tuua ka majanduslanguse," rääkis Lang.

"Ehk et puhtalt selle pealt see nafta hind tuleb ka alla ja kui me vaatame ajaloolisi naftašokke, siis üldiselt sellele ongi järgnenud kas sama kiire või tihtipeale ka pikem naftahinna alla liikumine. Üldiselt me ei ole näinud selliseid perioode, kus nafta hind oleks jäänud väga kõrgele väga pikaks ajaks," lisas Lang.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Loetumad uudised

15.03

Sõja 1481. päev: Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

06:19

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

15.03

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

07:00

Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel Uuendatud

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

12:09

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

04:55

Rahandusministeerium tahab kasutamata eelarve arvestuse ära muuta

15.03

Eksperdid: kütusehindade tõusul lähiajal lõppu ei paista

ilmateade

loe: sport

15:02

Korvpallinaiskonna kapten: loodetavasti lahkub Bratka võidukalt

14:27

Ojamets: austust väärib see, kes kukkudes suudab taas püsti tõusta

13:53

Tänak ja Rovanperä on Katsuta üle uhked: esimene on nüüd kirjas!

13:21

Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

loe: kultuur

15:04

Filmikriitik Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

14:54

Kodumaine dokfilm "Kadunud unistus" kogus avapäevadega üle 1500 külastuse

14:47

Taanis toimuval dokfilmide festivalil CPH:DOX tutvutatakse mitmeid kodumaiseid projekte

13:30

Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind" jõuab Tallinnasse

loe: eeter

15:04

Filmikriitik Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

13:11

Video: ekspert jagab nõuandeid, kuidas jalgratas pärast talve sõidukorda seada

13:06

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

11:53

"Teise mätta otsast": tänapäeva matused on üha enam lahkunu nägu

Raadiouudised

12:40

Heteropaarid eelistavad kooselulepinguid, samasoolised pigem abielu

12:30

Psühhiaatrite puudus on suurim Tallinnas ja Ida-Virumaal

12:25

Raadiouudised (16.03.2026 12:00:00)

10:25

Ilm on täna sajune

10:25

Nafta hinna tõus võib vähendada Eesti majanduskasvuootust

10:20

Rahandusministeerium muudab eelarve arvestamise metoodikat

09:25

Raadiouudised (16.03.2026 09:00:00)

09:25

Soome soovib leevendada tuumarelvakeeldu

15.03

Päevakaja (15.03.2026 18:00:00)

15.03

Jõhvi filmilinnak kaasab uuenduslike lahenduste pakkujaid

