Rikaste inimeste jaoks mõeldud Läti jaekett esitas pankrotiavalduse

Pankrotiavalduse esitas ketti opereeriv firma Skai Baltija LLC. Firma juhtkond teatas, et hinnasõja tõttu pole Sky enam võimeline konkureerima suurte välisomanduses olevate jaekettidega. Viimaste aastate keeruline geopoliitiline olukord on samas suurendanud Sky tegevuskulusid.

Sky loodi enam kui 25 aastat tagasi ning on oma tegevuse jooksul panustanud Läti riigieelarvesse üle 63 miljoni euro. Sky on tuntud oma kõrgetasemelise teeninduse poolest ning on aastaid meelitanud ligi rikkaid inimesi.