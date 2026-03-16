Rikaste inimeste jaoks mõeldud Läti jaekett esitas pankrotiavalduse

Rikaste inimeste jaoks mõeldud Läti poekett Sky
Rikaste inimeste jaoks mõeldud Läti kvaliteetkaupluste kett Sky esitas möödunud nädalal pankrotiavalduse.

Pankrotiavalduse esitas ketti opereeriv firma Skai Baltija LLC. Firma juhtkond teatas, et hinnasõja tõttu pole Sky enam võimeline konkureerima suurte välisomanduses olevate jaekettidega. Viimaste aastate keeruline geopoliitiline olukord on samas suurendanud Sky tegevuskulusid. 

Sky loodi enam kui 25 aastat tagasi ning on oma tegevuse jooksul panustanud Läti riigieelarvesse üle 63 miljoni euro. Sky on tuntud oma kõrgetasemelise teeninduse poolest ning on aastaid meelitanud ligi rikkaid inimesi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

viimased uudised

17:20

Man United sai tähtsad kolm silma, Liverpool jäi võidupunktidest ilma

16:59

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16:52

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

16:44

ELAK ei toetanud Isamaa ettepanekut ETS-süsteemi reformimiseks

16:37

Iisraeli õhuvägi alustas Iraani vastu uut rünnakulainet Uuendatud

16:30

Juba alla aastased imikud püüavad vanemaid petta

16:17

Rikaste inimeste jaoks mõeldud Läti jaekett esitas pankrotiavalduse

16:15

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

16:01

Kristo Enn Vaga: ajalukku kirjutatakse Läänemets väiksemalt kui Riina Kionka

15:55

Ringrajasõitja Ruben Volt alustab uut hooaega TCR Europe sarjas

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

06:19

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

15.03

Sõja 1481. päev: Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

07:00

Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel Uuendatud

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

15.03

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

12:09

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

04:55

Rahandusministeerium tahab kasutamata eelarve arvestuse ära muuta

13:21

Kallas soovitab suunata EL-i mereväemissiooni Punaselt merelt Hormuzi väina Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:20

Man United sai tähtsad kolm silma, Liverpool jäi võidupunktidest ilma

16:59

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

16:15

Holmenkollenis triumfeerisid üllatajad, Aigro diskvalifitseeriti

15:55

Ringrajasõitja Ruben Volt alustab uut hooaega TCR Europe sarjas

loe: kultuur

15:22

Liimets võõrkeelse filmi Oscarist: Joachim Trier on Norrat väga võimsalt filmikaardile panemas

15:04

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

14:54

Kodumaine dokfilm "Kadunud unistus" kogus avapäevadega üle 1500 külastuse

14:47

Taanis toimuval dokfilmide festivalil CPH:DOX tutvutatakse mitmeid kodumaiseid projekte

loe: eeter

15:04

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

13:11

Video: ekspert jagab nõuandeid, kuidas jalgratas pärast talve sõidukorda seada

13:06

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

11:53

"Teise mätta otsast": tänapäeva matused on üha enam lahkunu nägu

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (16.03.2026 15:00:00)

12:40

Heteropaarid eelistavad kooselulepinguid, samasoolised pigem abielu

12:30

Psühhiaatrite puudus on suurim Tallinnas ja Ida-Virumaal

12:25

Raadiouudised (16.03.2026 12:00:00)

10:25

Ilm on täna sajune

10:25

Nafta hinna tõus võib vähendada Eesti majanduskasvuootust

10:20

Rahandusministeerium muudab eelarve arvestamise metoodikat

09:25

Raadiouudised (16.03.2026 09:00:00)

09:25

Soome soovib leevendada tuumarelvakeeldu

15.03

Päevakaja (15.03.2026 18:00:00)

