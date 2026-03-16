Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel

USA president Donald Trump pühapäeval presidendilennuki pardal ajakirjanikega suhtlemas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Kevin Lamarque
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kutsus maailma suurriike toetama USA-d Hormuzi väinas julgeoleku tagamisel, pöördudes otsesõnu ka NATO poole ja ähvardades liitlasi keeldumise korral tumeda tulevikuga. Seni pole teised riigid teatanud oma valmisolekust missiooniga liituda.

Kuna kolmandat nädalat kestev konflikt, mille vallandasid Iisraeli ja USA õhurünnakud Iraanile 28. veebruaril, tekitab Lähis-Idas segadust ja raputab ülemaailmseid energiaturge, rõhutas Trump, et Pärsia lahe naftast suuresti sõltuvad riigid vastutavad väina kaitsmise eest. Tankerid ei saa Pärsia lahte maailmamerega ühendavat väina läbida kartuses sattuda Iraani tule alla.

"Ma nõuan, et need riigid tuleksid ja kaitseksid oma territooriumi, sest see on nende territoorium," ütles Trump ajakirjanikele presidendilennuki pardal teel Floridast Washingtoni. "See on koht, kust nad oma energia saavad."

Kuigi ta keeldus nimetamast seitset valitsust, kellega tema administratsioon olevat ühendust võtnud, ütles Trump sel nädalavahetusel, et tema arvates saadavad paljud riigid piirkonda sõjalaevad, et võimaldada laevaliiklust läbi Hormuzi väina, mille kaudu liigub 20 protsenti maailma naftast.

Ta ütles sotsiaalmeedia postituses, et loodab Hiina, Prantsusmaa, Jaapani, Lõuna-Korea, Ühendkuningriigi ja teiste osalemisele.

Pühapäeval väljaandele Financial Times antud intervjuus suurendas Trump survet Euroopa liitlastele väina kaitsmiseks, hoiatades, et NATO-t ootab ees väga halb tulevik, kui alliansi liikmed Washingtonile appi ei tule.

"On täiesti kohane, et inimesed, kes väinast kasu saavad, aitavad tagada, et seal midagi halba ei juhtuks," ütles Trump intervjuus Financial Timesile. "Kui vastust ei tule või kui vastus on negatiivne, arvan, et see on NATO tuleviku jaoks väga halb," lisas USA president.

Ta rõhutas, et Ameerika Ühendriikidel pole mingit kohustust Euroopa riike Ukraina küsimuses aidata.

"Nüüd näeme, kas nad aitavad meid. Sest ma olen juba ammu öelnud, et me oleme nende jaoks olemas, aga nemad ei ole meie jaoks olemas," ütles USA president.

Euroopa Liidu välisministrid arutavad esmaspäeval oma mereväemissiooni tugevdamist Lähis-Idas, kuid diplomaatide ja ametnike sõnul ei ole oodata otsust EL-i rolli laiendamiseks Hormuzi väinas.

Ärileht The Wall Street Journal (WSJ) teatas nimetutele USA ametnikele viidates, et Trumpi administratsioon plaanib juba sel nädalal teatada, et mitu riiki on leppinud kokku koalitsiooni moodustamises laevade eskortimiseks Hormuzi väina läbival kitsal veeteel, kuid endiselt on lahtine, kas need operatsioonid algavad juba enne või pärast vaenutegevuse lõppu.

Trump esitas vähe üksikasju selle kohta, millist abi ta teistelt riikidelt väina avamiseks soovib.

Jaapan ja Austraalia keeldusid

Jaapani peaminister Sanae Takaichi ütles esmaspäeval, et tema riigil, mille tegevusvabadust piirab põhiseaduses sätestatud nõue hoiduda sõjategevusest välismaal, pole plaanis saata Lähis-Idasse kaubalaevade eskortimiseks oma sõjalaevu.

"Me ei ole eskortlaevade saatmise kohta mingeid otsuseid teinud. Jätkame selle uurimist, mida Jaapan saab iseseisvalt teha ja mida saab teha õigusraamistiku piires," ütles Takaichi parlamendis esinedes.

Austraalia, mis on USA teine ​​​​oluline liitlane India ookeani ja Vaikse ookeani piirkonnas, ütles, et neilt pole palutud ja nad la ei saada oma sõjalaevu Hormuzi väina taasavamise toetuseks.

"Me teame, kui uskumatult oluline see on, aga see pole midagi, mida meilt on palutud või millele me kaasa aitame," ütles peaminister Anthony Albanese kabineti liige Catherine King intervjuus riigiringhäälingule ABC.

Trump ütles pühapäeval Financial Timesile, et ta ootab ka Hiinalt abi väina avamisel enne oma plaanitud kohtumist Hiina presidendi Xi Jinpingiga Pekingis märtsi lõpus ja võib oma visiidi edasi lükata, kui Hiina abi ei paku.

"Ma arvan, et Hiina peaks ka aitama, sest Hiina saab 90 protsenti oma naftast väinade kaudu," ütles Trump. "Me võime visiidi edasi lükata," ütles ta oma visiidi kohta, kui Hiina ei paku Pärsia lahe piirkonnas talle tuge.

Hiina välisministeerium ei vastanud Reutersi kommentaaritaotlusele kohe.

Ühendkuningriigi valitsuse pressiesindaja ütles pühapäeval, et peaminister Keir Starmer arutas väina taasavamise vajadust Trumpi ja Kanada peaministri Mark Carneyga.

Lõuna-Korea on öelnud, et kaalub Trumpi taotlust hoolikalt.

Kuigi mõned Iraani laevad ja ka mõne teise riigi laevad on väinast läbi sõitnud, on läbipääs enamiku maailma tankerite liikluse jaoks sisuliselt suletud pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael ründasid Iraani 28. veebruaril intensiivse pommitamiskampaania alguses, mis on tabanud tuhandeid sihtmärke üle kogu riigi. Iraan on vastanud rünnakutele omapoolsete drooni- ja raketirünnakutega Iisraelile, Pärsia lahe äärsetele riikidele ning regioonis paiknevatele USA sõjaväebaasidele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, FT

viimased uudised

07:00

Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel Uuendatud

06:38

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

06:19

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

04:55

Rahandusministeerium tahab kasutamata eelarve arvestuse ära muuta

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

15.03

Tugevalt alustanud Panter kaotas veerandfinaalis ka teise mängu

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

ETV spordisaade, 15. märts

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15.03

Sõja 1481. päev: Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

15.03

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

15.03

Kuubalased ründasid elektrikatkestuste tõttu kommunistliku partei kontorit

15.03

Norralt suurepärane esitus, Eesti 14. ja Prantsusmaale disklahv Uuendatud

15.03

Trump: Iraan tahab sõda lõpetada, kuid leppe tingimused pole piisavalt head

15.03

Šveits ja USA pääsesid pjedestaalile, Eesti lõpetas koduse etapi 11. kohaga Uuendatud

15.03

Bolt hakkab ka tõukeratturite sõidustiili hindama

14.03

Slovakkia loobus Venemaa sanktsioonide uuendamise blokeerimisest

14.03

Lääne Elu: päikesepargid on muutunud varaste sihtmärgiks

14.03

WSJ: Iraan tabas Saudi Araabia õhuväebaasis viit USA tankurlennukit

ilmateade

loe: sport

15.03

Tugevalt alustanud Panter kaotas veerandfinaalis ka teise mängu

15.03

Paltser Virvese võidust: WRC2 on väga hea võimalus oma talendi näitamiseks

15.03

ETV spordisaade, 15. märts

15.03

Nigol: Otepää MK-etapi tulevik on helge

loe: kultuur

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

15.03

Arvustus. Jack Vance'i fantastilised lood

loe: eeter

15.03

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Raivo Trassi 80. sünniaastapäevale

15.03

Volmer: vahetan kostüümi ja haige põlvega vanast peerust saab rokistaar Hardi

15.03

Max Õispuu: Kermo Murel on Saku ossi karakter

14.03

Stig Rästa: Eurovisiooni võitmiseks on sel aastal päris head võimalused

Raadiouudised

15.03

Jõhvi filmilinnak kaasab uuenduslike lahenduste pakkujaid

15.03

Võrus avati moekunstinäitus "Pinnamood."

15.03

Päevakaja (15.03.2026 18:00:00)

14.03

Kagu-Eesti ettevõtted on alustanud hooajatöötajate otsimist

14.03

Päevakaja (14.03.2026 18:00:00)

14.03

Öösel tuleb vihma, homme õhtul lörtsi

13.03

Päevakaja (13.03.2026 18:00:00)

13.03

Narva kütmiseks ehitatakse pikk torujuhe

13.03

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast

13.03

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

