X!

Saksa valitsus: Lähis-Ida sõjal pole mingit pistmist NATO-ga

Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Hauke-Christian Dittrich
USA ja Iisraeli rünnakutega Iraanile alanud Lähis-Ida sõda ei ole NATO-ga seotud ja see ei ole NATO sõda, ütles esmaspäeval Saksa kantsleri Friedrich Merzi kõneisik.

"NATO on territooriumi kaitsmise liit ja NATO lähetamise mandaat puudub praeguses olukorras," ütles Stefan Kornelius korralisel briifingul.

Ka Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas esmaspäeval, et Hormuzi väina taasavamise plaan ei ole NATO missioon.

USA president Donald Trump hoiatas pühapäeval, et NATO-t ootab ees väga halb tulevik, kui USA liitlased ei aita avada Hormuzi väina ehk kriitilise tähtsusega naftatranspordikanalit, mille Iraan on Lähis-Ida sõja käigus sisuliselt sulgenud.

Lühikeses intervjuus ajalehele The Financial Times ütles Trump, et nii nagu Ühendriigid on aidanud Ukrainat sõjas Venemaaga, siis ootab USA Euroopalt abi Hormuzi väina küsimuses, mille sulgemine on viinud energiahinnad kogu maailmas lakke.

"Kui sellele ei reageerita või kui vastus on eitav, siis ma arvan, et see mõjub NATO tulevikule väga halvasti," hoiatas president.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

15:15

Ministeerium loobus õpilastele ja eakatele bussipileti kehtestamisest

15:04

Filmikriitik Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

15:02

Korvpallinaiskonna kapten: loodetavasti lahkub Bratka võidukalt

14:54

Kodumaine dokfilm "Kadunud unistus" kogus avapäevadega üle 1500 külastuse

14:47

Taanis toimuval dokfilmide festivalil CPH:DOX tutvutatakse mitmeid kodumaiseid projekte

14:35

Saksa valitsus: Lähis-Ida sõjal pole mingit pistmist NATO-ga

14:27

Ojamets: austust väärib see, kes kukkudes suudab taas püsti tõusta

14:14

Külli Taro: lobitöö on huvikaitse osa, kuid kogu huvikaitse pole lobitöö

14:08

Kionka: ükski erakond pole minuga presidendiks kandideerimisest rääkinud

14:03

Iisraeli õhuvägi alustas Iraani vastu uut rünnakulainet

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

15.03

Sõja 1481. päev: Ukraina ründas Venemaal Adõgees asuvat lennuvälja Uuendatud

06:19

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

15.03

Moskvat räsivad juba teist nädalat võimude põhjustatud sidekatkestused

07:00

Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel Uuendatud

05:07

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

03:13

Galerii: 98. Oscarite punane vaip Uuendatud

12:09

Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

05:08

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

04:55

Rahandusministeerium tahab kasutamata eelarve arvestuse ära muuta

15.03

Eksperdid: kütusehindade tõusul lähiajal lõppu ei paista

ilmateade

loe: sport

15:02

Korvpallinaiskonna kapten: loodetavasti lahkub Bratka võidukalt

14:27

Ojamets: austust väärib see, kes kukkudes suudab taas püsti tõusta

13:53

Tänak ja Rovanperä on Katsuta üle uhked: esimene on nüüd kirjas!

13:21

Vehklemisliidu president Alar Eiche astub ametist tagasi

loe: kultuur

15:04

Filmikriitik Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

14:54

Kodumaine dokfilm "Kadunud unistus" kogus avapäevadega üle 1500 külastuse

14:47

Taanis toimuval dokfilmide festivalil CPH:DOX tutvutatakse mitmeid kodumaiseid projekte

13:30

Veneetsia arhitektuuribiennaali väljapanek "Las ma soojendan sind" jõuab Tallinnasse

loe: eeter

15:04

Filmikriitik Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

13:11

Video: ekspert jagab nõuandeid, kuidas jalgratas pärast talve sõidukorda seada

13:06

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

11:53

"Teise mätta otsast": tänapäeva matused on üha enam lahkunu nägu

Raadiouudised

12:40

Heteropaarid eelistavad kooselulepinguid, samasoolised pigem abielu

12:30

Psühhiaatrite puudus on suurim Tallinnas ja Ida-Virumaal

12:25

Raadiouudised (16.03.2026 12:00:00)

10:25

Nafta hinna tõus võib vähendada Eesti majanduskasvuootust

10:25

Ilm on täna sajune

10:20

Rahandusministeerium muudab eelarve arvestamise metoodikat

09:25

Soome soovib leevendada tuumarelvakeeldu

09:25

Raadiouudised (16.03.2026 09:00:00)

15.03

Päevakaja (15.03.2026 18:00:00)

15.03

Jõhvi filmilinnak kaasab uuenduslike lahenduste pakkujaid

