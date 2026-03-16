Saksa valitsus: Lähis-Ida sõjal pole mingit pistmist NATO-ga

USA ja Iisraeli rünnakutega Iraanile alanud Lähis-Ida sõda ei ole NATO-ga seotud ja see ei ole NATO sõda, ütles esmaspäeval Saksa kantsleri Friedrich Merzi kõneisik.

"NATO on territooriumi kaitsmise liit ja NATO lähetamise mandaat puudub praeguses olukorras," ütles Stefan Kornelius korralisel briifingul.

Ka Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas esmaspäeval, et Hormuzi väina taasavamise plaan ei ole NATO missioon.

USA president Donald Trump hoiatas pühapäeval, et NATO-t ootab ees väga halb tulevik, kui USA liitlased ei aita avada Hormuzi väina ehk kriitilise tähtsusega naftatranspordikanalit, mille Iraan on Lähis-Ida sõja käigus sisuliselt sulgenud.

Lühikeses intervjuus ajalehele The Financial Times ütles Trump, et nii nagu Ühendriigid on aidanud Ukrainat sõjas Venemaaga, siis ootab USA Euroopalt abi Hormuzi väina küsimuses, mille sulgemine on viinud energiahinnad kogu maailmas lakke.

"Kui sellele ei reageerita või kui vastus on eitav, siis ma arvan, et see mõjub NATO tulevikule väga halvasti," hoiatas president.