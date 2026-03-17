Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

Iraanis toimuv sõda on pannud hinnasurve ka lennukikütusele. Kuna hinnatõus jõuab kohale viitega, siis lennundusekspert Sven Kukemelki leidis, et suvi tuleb erakordselt kallite lennupiletitega.

Lennukikütus moodustab lennupileti hinnast umbes 30 protsenti. Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe uskus siiski, et väga suureks hinnatõusud ei lähe.

"Mitmetel lennufirmadel on kütus hedge'itud ehk siis hind on fikseeritud teatud perioodiks ja neile see hinnatõus veel täna mõju ei avalda. Ja kolmas asi, mida Euroopas tuleb silmas pidada, on see, et konkurents lennufirmade vahel on väga-väga tihe, turul on väga palju lennufirmasid ja ega konkurentidest kiiremini ei taha keegi hinda tõsta," ütles Pärgmäe.

Pärgmäe uskus, et mitmed lennufirmad võivad kütuse hinnatõusu enda katta võtta.

Finnairi pressiesindaja Mia Eloranta märkis, et kahe ümberistumiskeskuse sulgemine Lähis-Idas on suurendanud nõudlust Aasia lendude järele.

"Lühiajaliselt näeme juba, et Aasia liikluse suurenenud nõudlus tõstab keskmisi hindu umbes 15 protsenti. Kõrgemate kütusehindade mõju piletihindadele peaks ilmnema viivitusega, kuna lennufirmad tavaliselt maandavad kütuseostu vähemalt osaliselt," selgitas Eloranta.

Samuti teatas AirBaltic, et praegu veel piletihindu otseselt kütusehinnatõusu tõttu kohandatud ei ole. Kui aga kõrgemad kütusehinnad püsivad, võib nende mõju järk-järgult ka lennupiletitesse jõuda.

Lennundusekspert Sven Kukemelk leidis, et Eestis tuleb üks kallimate lennupiletitega suvi.

Eesti reisijaid mõjutavad Kukemelki sõnul ka AirBalticu majandusraskused, mistõttu on Läti lennufirma oma piletite hindu tõstnud märkimisväärselt juba enne kütusehindade tõusu.

"Kuna AirBaltic on niivõrd tugevas positsioonis, siis see on kaasa toonud hindade kallinemise ja nüüd lisandub otsa kütusehinna kallinemine ehk siis ilmselt on oodata Tallinnast ühte kallimat suve lennupiletite osas. Ja kui me seni ootasime, et lennupilet kampaania ajal võiks olla edasi-tagasi kuskile mere äärde 200 eurot, siis ma arvan, et kampaania ajal need hinnad on 300 või 350 eurot," ütles Kukemelk.

Küll aga on hinnatõus juba kohale jõudnud reisipakettidele. Tšarterlendudega korraldatavatele kompleksreisidele lisandub alates aprillist kütuse lisatasu, mida peavad tagantjärele juurde maksma ka need, kes varem reisi ära ostnud.

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisbergi sõnul tähendab see keskeltläbi reisi maksumuse seitsme kuni kaheksaprotsendilist tõusu.

"See kehtib siis põhimõtteliselt hetkel neljale sihtkohale, milleks on siis Türgi, Kreeka, Tuneesia, Egiptuse reisid," ütles Riisberg.

Rahaliselt on selle maksumus sõltuvalt sihtkohast ja lennu kaugusest reisija kohta 47 kuni 68 eurot.