X!

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

Majandus
Air Balticu lennuk
Air Balticu lennuk Autor/allikas: AirBaltic
Majandus

Iraanis toimuv sõda on pannud hinnasurve ka lennukikütusele. Kuna hinnatõus jõuab kohale viitega, siis lennundusekspert Sven Kukemelki leidis, et suvi tuleb erakordselt kallite lennupiletitega.

Lennukikütus moodustab lennupileti hinnast umbes 30 protsenti. Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe uskus siiski, et väga suureks hinnatõusud ei lähe.

"Mitmetel lennufirmadel on kütus hedge'itud ehk siis hind on fikseeritud teatud perioodiks ja neile see hinnatõus veel täna mõju ei avalda. Ja kolmas asi, mida Euroopas tuleb silmas pidada, on see, et konkurents lennufirmade vahel on väga-väga tihe, turul on väga palju lennufirmasid ja ega konkurentidest kiiremini ei taha keegi hinda tõsta," ütles Pärgmäe.

Pärgmäe uskus, et mitmed lennufirmad võivad kütuse hinnatõusu enda katta võtta.

Finnairi pressiesindaja Mia Eloranta märkis, et kahe ümberistumiskeskuse sulgemine Lähis-Idas on suurendanud nõudlust Aasia lendude järele.

"Lühiajaliselt näeme juba, et Aasia liikluse suurenenud nõudlus tõstab keskmisi hindu umbes 15 protsenti. Kõrgemate kütusehindade mõju piletihindadele peaks ilmnema viivitusega, kuna lennufirmad tavaliselt maandavad kütuseostu vähemalt osaliselt," selgitas Eloranta.

Samuti teatas AirBaltic, et praegu veel piletihindu otseselt kütusehinnatõusu tõttu kohandatud ei ole. Kui aga kõrgemad kütusehinnad püsivad, võib nende mõju järk-järgult ka lennupiletitesse jõuda.

Lennundusekspert Sven Kukemelk leidis, et Eestis tuleb üks kallimate lennupiletitega suvi.

Eesti reisijaid mõjutavad Kukemelki sõnul ka AirBalticu majandusraskused, mistõttu on Läti lennufirma oma piletite hindu tõstnud märkimisväärselt juba enne kütusehindade tõusu.

"Kuna AirBaltic on niivõrd tugevas positsioonis, siis see on kaasa toonud hindade kallinemise ja nüüd lisandub otsa kütusehinna kallinemine ehk siis ilmselt on oodata Tallinnast ühte kallimat suve lennupiletite osas. Ja kui me seni ootasime, et lennupilet kampaania ajal võiks olla edasi-tagasi kuskile mere äärde 200 eurot, siis ma arvan, et kampaania ajal need hinnad on 300 või 350 eurot," ütles Kukemelk.

Küll aga on hinnatõus juba kohale jõudnud reisipakettidele. Tšarterlendudega korraldatavatele kompleksreisidele lisandub alates aprillist kütuse lisatasu, mida peavad tagantjärele juurde maksma ka need, kes varem reisi ära ostnud.

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisbergi sõnul tähendab see keskeltläbi reisi maksumuse seitsme kuni kaheksaprotsendilist tõusu.

"See kehtib siis põhimõtteliselt hetkel neljale sihtkohale, milleks on siis Türgi, Kreeka, Tuneesia, Egiptuse reisid," ütles Riisberg.

Rahaliselt on selle maksumus sõltuvalt sihtkohast ja lennu kaugusest reisija kohta 47 kuni 68 eurot.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

18:55

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

18:50

Euroopa Komisjon plaanib muudatusi heitkogustega kauplemise süsteemis

18:50

E-piim plaanib võlgade katteks müüa Läti meierei

18:50

ERR Brüsselis: Euroopa Komisjon plaanib muuta ETS-i

18:50

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

18:45

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

18:41

Ökonomist: Euroopa inflatsiooniprognoos võib ületada kahte protsenti

18:40

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

18:36

Suvevaheajaks tööd otsivad lapsed jooksevad vabadele kohtadele tormi

18:35

Narva arstidel on keeruline eesti keele oskust arendada

Loetumad uudised

16.03

Eesti piirivalvurid sattusid Kreekas Frontexi operatsioonil raskesse õnnetusse Uuendatud

18:32

Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all Uuendatud

16.03

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

10:01

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

08:02

Saksa leht: Ukraina alistas mereväeõppustel NATO üksused

16.03

Ministeerium loobus õpilastele ja eakatele bussipileti kehtestamisest

09:49

Iisrael saatis maaväed Liibanoni

16.03

Belgia peaminister kutsus EL-i üles sõlmima Venemaaga kokkulepet

04:47

Osa Tallinna Maarjamäe mälestuspaiga õunapuudest on hävinud

14:03

Tanel Kiik: mulle saatis presidendikandidaatidega SMS-i Kristo Enn Vaga Uuendatud

18:35

VAATA OTSE | Eesti naiskond lõpetab EM-valiksarja Läti vastu Uuendatud

18:29

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

17:51

Ojamaa tohib platsile naasta alles aprillis

17:17

Stefan Vaaks vahetab USA-s ülikooli

18:55

Annelinna raamatukogu näitus tutvustab Kanada eestlaste lapsepõlvemälestusi

18:50

Mark Soosaar näitusest "Järelnoppijad": idee saime Prantsusmaa põllumeestelt

18:45

Priit Põldma lavastusest "Lõputu suvi": otsisin põlvkondliku ideaalide purunemist

17:17

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

16:26

Märt Treieri juhitud saates "Psühho" on vaatluse all elutöö ja vaesus

14:38

Mürgistusteabejuht: koolilapse jaoks peaks tegema turvalise ravimikarbi

14:23

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

13:37

Raimo Ülavere: igavad ja tüütud tegevused kasvatavad vastupidavust

18:35

Päevakaja (17.03.2026 18:00:00)

15:35

Sitsiillased ei taha lasta USA-l oma baasi kasutada

15:30

Raadiouudised (17.03.2026 15:00:00)

12:35

Eesti randadel on leitud linnugrippi surnud luiki

12:35

Venemaa loob netis uut raudset eesriiet

12:35

EMO-d võivad alates aprillist väiksema tervisemurega patsiendid minema saata

12:25

Raadiouudised (17.03.2026 12:00:00)

10:30

E-piima pankrot sunnib piimatootjaid lehmi müüma

09:20

Raadiouudised (17.03.2026 09:00:00)

16.03

Päevakaja (16.03.2026 18:00:00)

