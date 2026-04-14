LTV: Air Baltic vähendab mais lendude arvu

Air Balticu lennuk. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Läti lennufirma Air Baltic tühistab lennukikütuse hinnatõusule viidates mais osa oma lende, teatas Läti rahvusringhääling LSM viitega Läti Televisioonile (LTV).

"Praegu käib üksikute lendude korrigeerimine Riia baasist, mis moodustab ligikaudu viis protsenti Riia maikuu lennugraafikust. See on väike hulk individuaalselt valitud lende, et tagada ülejäänud võrgustiku stabiilne toimimine ja hindade püsimine reisijatele taskukohasena," teatas ettevõte LTV-le saadetud kirjas.

Küsimusele, kuidas need muudatused reisijaid mõjutavad, vastasid ettevõtte esindajad, et mõju reisijatele on minimaalne. Samas meenutas lennufirma reisijatele, et kaaluda tasuks reisikindlustuse ostmist.

"Reisijad suunatakse ümber nende planeeritud sihtkohtadesse. Kõiki teavitatakse reisialternatiividest ja -võimalustest otse ilma oluliste viivitusteta. Air Baltic mõistab, et kõik muudatused reisiplaanides põhjustavad ebamugavusi ning hindab reisijate kannatlikkust ja mõistmist," teatas ettevõte.

LSM märkis siiski, et lennuplaanide muudatused pahandasid reisijaid, kes olid juba piletid ostnud ja küsisid nüüd sotsiaalmeedias, kas Air Baltic hüvitab neile hotellibroneeringud ja muud kulud, mis tõenäoliselt tulenevad reisiplaanide kuupäevade muutumisest.

Lennumarsruute ja -graafikuid vaadatakse iga päev üle, et teha detailne reisijate nõudluse ja kulude prognoos ja analüüs ning kui lend ei vasta reisijate nõudluse või kulude osas oodatud näitajatele, teeb ettevõte otsuse seda "kohandada", teatas Air Baltic.

"Tavaliselt on sellised muudatused tavalisemad talvehooajal, kuid praegu kiiresti muutuvad kulud, mida ajendab kütusehinna tõus, tähendavad seda, et ka suvehooajal võib mõni üksik lend muutuda majanduslikult kahjumlikuks ning otsused tuleb langetada õigeaegselt," teatas lennufirma.

Lennukikütuse hinnad tõusevad jätkuvalt, samas kui eksperdid, sealhulgas Euroopa lennujaamade ühendus ACI Europe, on hoiatanud, et kui Hormuzi väina järgmise kolme nädala jooksul ei avata, võib lennujaamades tekkida puudus lennukikütusest. Pärsia lahe piirkond tarnib umbes poole maailma lennukikütusest.

Eelmisel nädalal jõudis Euroopa lennukikütuse hind ajalooliselt kõrgeima tasemeni, 1838 dollarini tonni kohta, võrreldes 831 dollariga enne, kui USA ja Iisrael Iraani ründasid.

Toimetaja: Mait Ots

