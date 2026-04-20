Hollandi kinnitusel jätkub EL-il lennukikütust viieks kuuks

Välismaa
Hollandi lennufirma KLM lennuki tankimine Schiphol lennuväljal.
Hollandi lennufirma KLM lennuki tankimine Schiphol lennuväljal. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Välismaa

Hollandi valitsuse esmaspäeval avaldatud hinnangu kohaselt on Euroopa Liidul riikide tootmisvõimsusi ja strateegilisi reserve arvestades piisavalt lennukikütust umbes viieks kuuks.

Euroopa lennufirmad on hoiatanud Iraani sõja tagajärjel mõne nädala pärast tekkida võiva reaktiivkütuse puuduse eest. Hollandi valitsus teatas parlamendile saadetud kirjas, et reaktiivkütuse kodumaine pakkumine on 78 protsenti tavapärasest tasemest, kuna enamik importi on lakanud. Hollandile kuuluvas Rotterdami sadamas mitu rafineerimistehast, mis on Euroopa suurimate seas.

Valitsus teatas meetmetest majapidamiste ja ettevõtete kaitsmiseks kasvavate energiakulude eest ning ütles, et Euroopa diislikütuse ja petrooleumi tootmine koos toornafta ja naftatoodete strateegiliste reservide kasutamisega võib katta mitme kuu nõudluse, kui tarnehäired jäävad praegusele tasemele. Selles öeldi, et see võrdub lennukikütuse puhul umbes viie kuuga ning diislikütuse ja bensiini puhul enam kui aastaga, eeldades, et varud kasutatakse täielikult ära koha peal ja neid mujale ei suunata.

Ülevaate koostamisse panustanud Hollandi energeetikaministeeriumi pressiesindaja ütles, et hinnang lennukikütuse jätkumisele hõlmab nii varusid kui ka kaubanduslikke tarneid.

Rahvusvaheline Energiaagentuur teatas eelmisel nädalal, et nende hinnangul jätkub Euroopa varudest juunini.

Hollandi valitsus teatas, et otsest kütusepuudust ei ole, hoolimata järsust hinnatõusust pärast Hormuzi väina sulgemist, mis on peatanud umbes viiendiku ülemaailmsetest nafta- ja gaasivoogudest.

Hollandi valitsus teatas, et käivitab 2022. aastal koostatud naftakriisi plaani esimese etapi, mis hõlmab energiaturgude jälgimist ja edasiste meetmete ettevalmistamist.

Leevenduspakett sisaldab umbes ühe miljardi euro suuruseid meetmeid, sealhulgas maksusoodustusi transpordisektorile, odavaid laene investeeringuteks kodude energiatõhususse ja sihtotstarbelist tuge madala sissetulekuga leibkondadele.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

