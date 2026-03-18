X!

Stubb: Euroopa võiks aidata USA-d Hormuzi väinas toetuse eest Ukrainale

Soome president Alexander Stubb Autor/allikas: SCANPIX/Dinendra Haria/London News Pictures via ZUMA Press Wire
Soome president Alexander Stubbi sõnul võiks Euroopa pakkuda USA president Donald Trumpile sõjalist abi Hormuzi väina julgestamiseks vastutasuks suurema toetuse eest Ukrainale.

Väljaanne Politico märgib, et Trump armastab tehinguid ning temaga häid suhteid omav Stubb usub, et saavutatav võib olla lepe, mis lahendaks korraga nii Pärsia lahe naftakriisi kui ka Ukraina sõja.

Stubb näeb potentsiaali pakkuda Trumpile seda, mida too soovib – Euroopa sõjalist toetust Hormuzi väina julgestamiseks. See elutähtis naftatransiidi tee on Iraani blokaadi tõttu suletud.

Euroopa tingimus sellise abi pakkumiseks võiks Stubbi hinnangul olla, et USA president peab tagama Ukrainale kogu vajaliku toe, et jõuda Venemaaga vastuvõetava rahulepinguni.

Mõte Trumpiga kauplemisest esitati Stubbile teisipäeval Londonis Chatham House'i mõttekojas toimunud küsimuste ja vastuste voorus. 

"Ma arvan, et see on hea mõte. Ei, see on lausa väga hea mõte," ütles Stubb. Ta märkis, et kaalub seda edasi ja arutab võimalusi oma meeskonnaga.

Soomel endal puuduvad vahendid Hormuzi väina julgestamiseks ning on ebaselge, millist rolli võiksid Euroopa jõud seal mängida. Küsimus, kuidas turgutada Ukrainat ja saada Trump samale joonele, on aga Euroopa jaoks kiireloomuline, rõhutas väljaanne.

Ametnikud, sealhulgas Stubb, pelgavad, et mida kauem kestab Trumpi sõda Iraani vastu, seda rohkem pärsib see Ukraina võitlust sissetungivate Vene vägedega. Ülemaailmne energiakriis ja Washingtoni otsus leevendada sanktsioone Venemaa naftatööstusele kasvatavad oluliselt president Vladimir Putini tulusid fossiilkütuste müügist.

Samal ajal kulutavad USA väed sadu tõrjerakette Iraani rakettide ja droonide alla tulistamiseks, mistõttu jääb neid Ukrainale vähemaks. Kiiev ja teised Ukraina linnad sõltuvad aga õhukaitsest, et kaitsta end Venemaa lakkamatu ballistiliste rakettide rahe eest.

Lisaks on Trump taas avaldanud survet Ukraina president Volodõmõr Zelenskile, et too sõlmiks Putiniga kokkuleppe, täpsustamata seejuures, milliseid julgeolekutagatisi USA rahu tagamiseks pakuks.

Stubb tunnistas auditooriumile, et kardab Ukraina rahukõneluste kiiret jõudmist tõehetkeni, mis võib sundida Kiievit nõustuma halva leppega ja loovutama Putinile territooriume. 

Läbirääkimised võivad isegi nurjuda, mis võib tuua USA abi peatumise ja tekitada olukorra, kus Euroopa riigid on sunnitud ise Ukraina toetamist luureandmete, relvastuse ja muu abiga suurendama.

Stubb ütles, et suhtub oma võimesse Trumpi mõjutada realistlikult, kuigi mehed said lähedaseks möödunud aastal toimunud seitsmetunnise golfikohtumise ja lõunasöögi käigus. 

Soome on just ostnud USA-lt 64 hävitajat F-35 ning võõrustab tuhandeid Ühendriikide sõdureid.

"Mul ei ole illusioone selle osas, kes suudaks president Trumpi milleski veenda," sõnas Stubb. "Kui mul õnnestub kümnest ideest üks talle Ukraina osas maha müüa, on see juba hästi."

Iraani sõja mõjud on Ukrainale negatiivsed, peamiselt seetõttu, et kõrge naftahind toidab Venemaa sõjamasinat. 

"Vene majandusel läks veel paar nädalat tagasi äärmiselt halvasti, kuid nüüd on see taas kosumas," märkis Stubb. Samuti kurnab sõda õhutõrjesüsteemide varusid, mida oleks hädasti vaja Ukrainas.

Ka tähelepanu Ukraina rahukõnelustelt on hajunud. "Loodan, et Ukraina rahunõupidamised ei kuku läbi nii nagu Iraani ja USA vahelised läbirääkimised," sõnas Stubb. "Aga aeg näitab."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo