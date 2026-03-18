Terras liitub põllumeeste protestiga

Neljapäeval protestivad põllumehed Eesti eri paigus selleks, et juhtida tähelepanu toidujulgeolekule. Meeleavaldust toetab ka regionaal- ja põllumajandusministeerium ning sellega liitub minister Hendrik Johannes Terras.

Põllumajandus-kaubanduskoja ja põllumeeste ühistu KEVILI algatusel toimub neljapäeval koordineeritud aktsioon, mille käigus kogunevad põllumajandustootjad traktoritega suuremate linnade ringteedele ja liiklussõlmedele.

Korraldajate sõnutsi antakse aktsiooniga signaal Eesti põllumajanduse olulisusest ning vajadusest tagada Eesti tootjatele Euroopa Liidus võrdsed konkurentsitingimused.

Aktsioon toimub samal päeval, kui riigikogu arutab olulise tähtsusega riiklikku küsimust "Toit kui strateegiline majandusharu". Põllumajandussektor soovib selle arutelu taustal rõhutada, et toidutootmine ei ole pelgalt majandussektor, vaid Eesti majanduse ja julgeoleku strateegiline osa.

Eesti võime tagada oma elanikele piisav ja kvaliteetne toit sõltub otseselt sellest, kas põllumajandussektoril on võimalus areneda ja investeerida võrdsetel tingimustel teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Aktsioon toimub ajal, mil Euroopa Liidus arutatakse järgmise eelarveperioodi (2028–2034) prioriteete ning üha enam on esile kerkinud nn agri-prosperity gap – sissetulekulõhe Euroopa põllumajanduses. Viimase 20 aasta jooksul on Eesti tootjate investeerimisvõimekus ja arengutingimused olnud mitmete teiste liikmesriikidega võrreldes nõrgemad, mis mõjutab nii sektori konkurentsivõimet kui ka riigi toidujulgeolekut.

Euroopa Komisjoni hinnangul kuuluks Eestile ajalooliste toetuste ebavõrdsuse tasandamiseks ligikaudu 546 miljonit eurot lisavahendeid, kuid puudub kindlus, et need vahendid jõuavad põllumajandussektorisse.

"Eesti põllumajandustootjatele on Euroopa Komisjon määranud ligikaudu 540 miljonit eurot, sest oleme madalamate toetuste tõttu teiste EL-i riikidega ebavõrdses olukorras. Kui valitsus otsustab selle ebavõrdsuse tasandamiseks mõeldud raha suunata mujale, tähendab see, et muud teemad seatakse toidujulgeolekust ettepoole. See ei ole enam ainult tootjate mure – see puudutab kõiki Eesti inimesi," rääkis Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht Timo Varblas.

"Meil ei ole vaja abi. Meil on vaja kindlust ja selgeid otsuseid, et toidujulgeoleku tagamine on ka valitsuse prioriteet," lisas Varblas.

Aktsiooni korraldus

Aktsiooni käigus kogunevad põllumajandustootjad traktoritega mitmes Eesti piirkonnas, sealhulgas Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Jõhvis, Jõgeval, Kuressaares, Räpinas, Valgas ja Võrus. Traktorid liiguvad ajavahemikus kell 10-12 aeglaselt ringteedel või nende läheduses. Korraldajate põhimõte on, et liiklust ei blokeerita ning ei takistata ühistransporti ega operatiivsõidukeid.