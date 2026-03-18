Poola hinnang: Rail Baltic valmib alles aastaks 2040

Rail Balticu ehitus Eestis Autor/allikas: Rail Baltic Estonia OÜ
Poola taristuministri asetäitja Piotr Malepszaki sõnul hilineb rahvusvahelise kiirraudtee Rail Balticu valmimine tõenäoliselt kümme aastat. Ta nimetas põhjustena rahapuudust, Euroopa Liidu tehnilisi nõudeid ja kasvavaid ehituskulusid.

Malepszak ütles väljaandele Financial Times, et hinnanguliselt 24 miljardit eurot maksva Rail Balticu projekti lõpetamine 2030. aastaks on võimatu ning olemasoleva taristu parandamine oleks palju odavam ja kiirem. 

"Minu praegune eeldus on, et kogu liin valmib 2040. aastal, kindlasti mitte 2030. aastal," ütles raudteeinseneri haridusega Malepszak intervjuus.

Malepszak märkis, et poliitikud, sealhulgas Brüsselis, peaksid lõpetama enesepettuse 2030. aasta valmimistähtaja kohapealt.

RB Raili juhatuse esimees Marko Kivila pakkus optimistlikuma hinnangu. Tema sõnul on ehitusplaanid "kooskõlas 2030. aasta eesmärgiga". Ta märkis, et võtmeteguriks on rahastamine ning "igasugused olulised viivitused rahastamises nõuaksid loomulikult graafiku korrigeerimist".

Euroopa Komisjon teatas, et 2030. aasta jääb Rail Balticu, sealhulgas selle Poola osa jaoks õiguslikult siduvaks tähtajaks.

Malepszak aga rõhutas Rail Balticu juba praegu hüppeliselt kasvavaid kulusid. 

2017. aastal prognoosisid osalevad riigid projekti kogumaksumuseks 5,8 miljardit eurot, kuid 2024. aasta ühisaudit neljakordistas selle summa 23,8 miljardi euroni.

Ta lisas, et Poola tööde viimane ja raskeim lõik – uue liini ehitamine Ełki linnast Leedu piirini – algab kõige varem 2030. aastal. See 80 kilomeetri pikkune lõik maksab hinnanguliselt neli miljardit eurot.

Malepszak sõnas, et Rail Baltic ei valmi õigeaegselt raha puuduse, EL-i tehniliste nõuete ja kasvavate ehituskulude tõttu. 

Ta väitis, et Brüssel peaks latti madalamale laskma ja vaatama üle üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) tehnilised standardid, sealhulgas nõude, et rongid peavad uutel kiirliinidel sõitma vähemalt 160 kilomeetrit tunnis. See kohustab riike ehitama kalleid uusi liine, selle asemel et ajakohastada olemasolevaid rööpaid.

Ta märkis, et EL-il puudub eelarve kõigi ehitusplatside avamiseks korraga. 

"Praegu ei ole olukord selline nagu kaheksakümnendate või üheksakümnendate aastate Prantsusmaal või Hispaanias, kus neil oli täielik eelarve ehituse katmiseks punktist A punkti B," sõnas ta.

Balti riikide, Poola ja EL-i rahastatava 1230 kilomeetri pikkuse projekti eesmärk on ühendada Varssavi Eesti, Läti ja Leeduga, integreerides need Euroopa raudteevõrku ning lõpetada sõltuvus nõukogudeaegsest Vene rööpmelaiusega taristust.

Tõenäoline viivitus peegeldab kasvavaid pingeid EL-i taristualaste ambitsioonide ning eelarve- ja julgeolekureaalsuse vahel, eriti Venemaaga piirnevates liikmesriikides, lisas väljaanne.

Poola ja Balti riigid on pärast Moskva poolt neli aastat tagasi alustatud täiemahulist sissetungi Ukrainasse järsult suurendanud kaitsekulutusi.

Veebruaris Varssavis toimunud kohtumisel leppisid Prantsusmaa, Saksamaa ja Poola transpordiministrid kokku eelistada raudteeinvesteeringuid, mis aitaksid Vene rünnaku korral vägesid ja sõjatehnikat kiiresti NATO idatiivale liigutada.

EL-i transpordijuht hoiatas eelmisel aastal, et Euroopa maanteed, sillad ja raudteed ei sobi tankide, vägede ja sõjavarustuse kiireks transportimiseks võimaliku sõja korral Venemaaga. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

Samal teemal

meretarkus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:04

Arvustus. Oopuse "Reivlender" kõlab kui saunarituaali muusika

11:59

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

11:55

Montypythonlane Eric Idle: kirjutasin Briti kõige populaarsema matuselaulu

11:51

Kultuuriportaal soovitab: Mike Nicholsi "Elluastuja" Jupiteris

11:49

Poola hinnang: Rail Baltic valmib alles aastaks 2040

11:48

Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

11:43

Shai 40 punkti olid Magicule liiast

11:36

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Taavi Veskimägi

11:24

Julia Kuznetski: milline maailm jääks alles pärast suurt katastroofi?

11:16

Pevkur: USA-lt ei ole liitlastele tulnud ühtegi konkreetset palvet

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.03

Sõja 1483. päev: Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all Uuendatud

17.03

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

06:05

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

17.03

Tsahkna: Eesti on valmis arutama vägede saatmist Hormuzi väina Uuendatud

11:12

Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

17.03

Tõnis Sildaru loobub preemiast ja treeneritoetusest

17.03

Läänemets vabandas Riina Kionka ja Alar Karise ees

17.03

Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

17.03

Lennupiletid tõotavad suvel olla erakordselt kallid

17.03

Tanel Kiik: mulle saatis presidendikandidaatidega SMS-i Kristo Enn Vaga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:43

Shai 40 punkti olid Magicule liiast

11:03

Rooba viskas Soomes värava ja Kombe andis väravasöödu

10:30

USA-d üllatanud Venezuela krooniti esmakordselt maailmameistriks

09:47

Drelli klubil ei õnnestunud Meistrite liigas vahegruppi võita

loe: kultuur

12:04

Arvustus. Oopuse "Reivlender" kõlab kui saunarituaali muusika

11:59

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

11:51

Kultuuriportaal soovitab: Mike Nicholsi "Elluastuja" Jupiteris

11:48

Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

loe: eeter

11:55

Montypythonlane Eric Idle: kirjutasin Briti kõige populaarsema matuselaulu

10:27

Anna oma hääl aasta kooli väljaselgitamiseks

17.03

Märt Treieri juhitud saates "Psühho" on vaatluse all töö ja vaesus

17.03

Mürgistusteabejuht: koolilapse jaoks peaks tegema turvalise ravimikarbi

Raadiouudised

10:30

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

10:00

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

09:55

Terras liitub põllumeeste protestiga

09:20

Raadiouudised (18.03.2026 09:00:00)

17.03

Euroopa Komisjon plaanib muudatusi heitkogustega kauplemise süsteemis

17.03

E-piim plaanib võlgade katteks müüa Läti meierei

17.03

Narva arstidel on keeruline eesti keele oskust arendada

17.03

Päevakaja (17.03.2026 18:00:00)

17.03

Sitsiillased ei taha lasta USA-l oma baasi kasutada

17.03

Raadiouudised (17.03.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo