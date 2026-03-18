Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö

ERR teab nõuniku nime, kuid et tegemist ei ole avaliku elu tegelasega, siis tema nime toimetus ei avalda.

Toimunu kohta saatis pressiteate erakond Isamaa, kus sellest rääkis rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk.

"Riigikogus pidanuks täna olema pidupäev: üks teenekamaid ja töökamaid nõunikke oleks tähistanud 33 aasta täitumist rahva ja saadikute teenistuses. Kuid kuna Reformierakond ja Eesti 200 vajasid kedagi, keda süüdistada oma käpardlikus hasartmängumaksu skandaalis, lasti nõunik päevapealt lahti. Selline väiklane ja ennekuulmatult küüniline käitumine, suutmatus tunnistada oma vigu ja kellegi teise süüdlaseks tembeldamine, on uskumatu," ütles Aivar Kokk.

Koka sõnul on Reformierakond ja Eesti 200 üritanud kaks kuud leida vabandust, miks vältida miljonitesse eurodesse ulatuva kahjuga eelnõu puhul peeglisse vaatamist.

"Süüdistatud on esmalt rahandusministeeriumi ametnikku, siis kõiki riigikogu liikmeid kollektiivselt," loetles Kokk.

"Poliitikud on sellise poriloopimisega harjunud, selle talumine on osa meie tööst ja vähemalt mina julgen ka tunnistada, kui olen kuskil vea teinud. Aga seda, et täiesti alusetult tembeldatakse poliitikute prohmakas süüdi ja lastakse lahti riigikogu ametnik, kes on oma karjääri jooksul hoidnud ära kümneid sarnaseid vigu, parandanud sadu, kui mitte tuhandeid eelnõusid – mina oma 15-aastase riigikogu staaži juures midagi nii vääritut ei mäleta," lausus Kokk.

"Vaid Jürgen Ligi julges 9. veebruaril minu küsimusele vastates ausalt tunnistada valitsuskoalitsiooni poliitikute survet seaduse vastuvõtmiseks. Tsiteerin rahandusministrit: "Aga tegelikult ikkagi see viga oli selle surve tulemus, mis seaduse tegemisel ametnikel lasus. Väga keeruline, väga kiiresti tehti." Ehk vaadake peeglisse, koalitsioonisaadikud! Ja häbenege, et teie patu eest pandi vastutama keegi teine!"

Riigikogu kantselei: töös esines olulisi rikkumisi

Riigikogu kantselei direktor Antero Habicht ütles ERR-ile, et nõuniku töös tuvastati rikkumisi.

"Riigikogu kantseleis algatati jaanuaris distsiplinaarmenetlus, mille tulemusel määrati ametnikule distsiplinaarkaristusena teenistusest vabastamine teenistuskohustuste olulise rikkumise eest. Selle ajendiks oli ametniku tehtud viga eelnõu menetlemise käigus, kuid teenistussuhte lõpetamiseni ei viinud pelgalt vea fakt, vaid kogumis ka muud asjaolud, mis olid juhtumiga seotud ja ilmnesid distsiplinaarmenetluse käigus," ütles Habicht.

Antero Habicht. Autor/allikas: Riigikogu

"Kantselei ei soovi avaldada ametnikuga läbi viidud vestluste ja distsiplinaarmenetluse üksikasju, kuid kantselei peab teenistussuhte lõpetamist vältimatuks ja põhjendatuks. Samuti soovime lükata ümber väite, nagu menetlus oleks olnud poliitiline. Otsus on tehtud eelpool toodud asjaoludel distsiplinaarmenetluse tulemusel," lisas ta.

Akkermann teemat ei kommenteeri

Eesti Ekspress kirjutas pärast skandaali puhkemist, et nõunik hoiatas novembrikuus, et veebikasiinode eelnõu ettevalmistamine nõuab rohkem aega.

"Seadus ei ole mõni luuletus või ajaleheartikkel, et mis siis ikka juhtub, kui seal mõni sõna valesti jääb," ütles ametnik. "Seaduse valmimisele ja küpsemisele peab aega andma. Vastasel korral on võimalikud kahjud väga suured."

ERR-ile teadaolevalt oli artiklis öeldu üks etteheiteid, mis viis ametniku teenistussuhte lõppemiseni.

Jaanuaris ütles Ekspressi loos riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann nüüdseks lahkuma sunnitud ametniku kohta, et "ta hädaldas tõesti, et liiga palju asju tuleb sisse ja ta ei jõua süveneda".

Nüüd ei soovinud Akkermann teemat enam kommenteerida, öeldes "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist on bürokraatiaga. Tema sõnul ei ole hea tava, et poliitik läheb kommenteerima ametniku tegevust, aga ka vastupidi.

12. jaanuaril selgus, et möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus ilmnenud hooletusviga kaotas 2026. aastaks veebikasiinode maksustamise. Seaduspraagi tõttu jääb riigile laekumata umbes neli miljonit eurot selleks aastaks prognoositud hasartmängumaksust.