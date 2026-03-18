USA relvafirma rajab Eestisse HIMARS-ite hoolduskeskuse

Kaitseminister Hanno Pevkuri ja Lockheed Martini asepresidendi Paula J. Hartley kohtumisel Washingtonis lepiti kokku, et USA kaitsetööstusettevõtte rajab Eestisse raketiheitjate HIMARS hoolduskeskuse, mis hakkab teenindama kõiki Balti riike, teatas kaitseministeerium kolmapäeval.

Pevkur märkis pärast kohtumist, et maailma ühe suurima kaitsetööstusettevõtte tulemine Eestisse on märk usaldusest ja tahtest alustada pikemaajalist koostööd Eesti ning Lockheed Martini vahel.

"Oleme Lockheed Martini Eestisse toomise nimel palju pingutanud ja tänane kokkulepe on loodetavasti suurema ning pikemaajalise koostöö algus," ütles Pevkur pressiteate vahendusel.

Pevkuri sõnul on Lockheed Martini eesmärk hoolduskeskus rajada kahe aastaga ja esmane investeeringu suurusjärk jääb kümne miljoni euro kanti. "Arutasime täna ka võimalust tulevikus Lockheed Martini kohalolu veelgi suurendada ning asepresident Hartley sõnul on väljavaated alanud koostöö suurendamiseks vägagi positiivsed."

Kohtumisel lepiti ka kokku, et Lockheed Martini delegatsioon tuleb Eestisse esimesel võimalusel. Võimalik, et see toimub juba järgmisel nädalal.

Lockheed Martin on USA kaitsetööstusgigant, kes toodab lisaks HIMARS-i süsteemidele muu hulgas ka 5. põlvkonna hävitajaid F-35, Patrioti õhutõrjesüsteeme ja Black Hawki helikoptereid.

Eesti kaitseväe relvastuses on kuus HIMARS-i (M142 High Mobility Artillery Rocket System) mitmikraketiheitjat, mis anti kaitseväele üle 30. aprillil 2025. Samad relvasüsteemid on ka Leedul ja Lätil

HIMARS-i vahetatavas raketikonteineris võib olla kas kuus GMLRS-raketti laskeulatusega 15–92 kilomeetrit, üks juhitav rakett ATACMS, mille laskeulatus on kuni 300 kilomeetrit või kaks juhitavat PrSM raketti laskeulatusega 60–499 kilomeetrit.