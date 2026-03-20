X!

Emor: Keskerakond tõusis Isamaa kannule

Keskerakonna toetus muust rahvusest vastajate hulgas oli märtsis viimaste aastate rekordtasemel ehk 74 protsendi juures.
Keskerakonna toetus muust rahvusest vastajate hulgas oli märtsis viimaste aastate rekordtasemel ehk 74 protsendi juures. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR, kollaaž: JJ Oidermaa
Keskerakonna toetus kerkis muust rahvusest valijate seas märtsis viimaste aastate rekordtasemele, mis aitas neil tõsta erakonna üldreitingut ja viia see Isamaa kannule.

Märtsis juhivad Emori erakondade reitingute edetabelit kaks erakonda: Isamaa 24 protsendi (sama nagu veebruaris) ja kuuga toetust kasvatanud Keskerakond 23 protsendiga (veebruaris 21 protsenti).

Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul oli viimati nii tasavägine seis kahe populaarsema partei vahel 2023. aasta oktoobris, kui Reformierakonna ja Isamaa reitingud erinesid 1,2 protsendipunkti.

"Keskerakond jagas viimati esikohta veebruaris 2022. Tollal olid kolmel erakonnal (Eesti 200, Keskerakond ja Reformierakond – toim) marginaalsed vahed," sõnas Voog.

Keskerakonna toetus muust rahvusest vastajate hulgas oli märtsis viimaste aastate rekordtasemel ehk 74 protsenti. Eestlaste hulgas on nende toetus viimased kolm kuud olnud stabiilselt 12 protsenti.

Kolmandal-neljandal kohal on võrdse 14 protsendi suuruse toetusega EKRE ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. EKRE veidi kasvatas ja SDE kaotas kuuga oma toetust.

Viiendal kohal oli märtsis peaministripartei Reformierakond, mille toetus püsis 12 protsendil. Sellest on vaid korra olnud erakonna reiting madalam, kui mullu augustis langes toetus 11 protsendile. Üle 20 protsendi oli Reformierakonna toetus viimati oktoobris 2023, üle 30 protsendi sama aasta veebruaris.

Valimiskünnise ületaks ka parlamendivälised Parempoolsed seitsme protsendiga, kuid nende toetus on sel aastal olnud väikese langustrendiga.

Teise valitsuspartei Eesti 200 toetus oli kaks protsenti ehk sama palju kui Rohelistel. Viimati ületas Eesti 200 toetus valimiskünnise mais 2024.

Erakonna Koos ja erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid toetus oli mõlemal üks protsent.

Valitsuskoalitsiooni summaarne reiting oli märtsis 14 protsendi tasemel.

Oma eelistust ei osanud märtsis välja tuua 24 protsenti (veebruaris 25 protsenti) vastanutest.

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad märtsis 18 protsenti, Keskerakonda 17 protsenti, SDE-d 11 protsenti, EKRE-t 10 protsenti, Reformierakonda üheksa protsenti ja Parempoolseid viis protsenti.

Eestlaste seas juhib Isamaa pika edumaaga

Eestlastest vastajate seas oli veebruaris esikohal Isamaa 28 protsendiga. Järgnesid SDE 16, EKRE 16, Reformierakond 14, Keskerakond 12 ja Parempoolsed kaheksa protsendiga.

Muust rahvusest vastajate hulgas on teiste (peale Keskerakonna) toetus muutunud marginaalseks – SDE-l kuus, EKRE-l viis, erakonnal Koos ja Isamaal mõlemal neli protsenti.

Tallinna valijate seas on populaarseim Keskerakond 35 protsendiga (veebruaris 33), järgnevad SDE 20 protsendi, Isamaa 14 protsendi, Reformierakond 10 protsendi ja Parempoolsed kaheksa protsendiga. EKRE toetus Tallinnas oli viis ja Eesti 200-l neli protsenti.

Sarnaselt Tallinnale oli Ida-Virumaal populaarseim partei märtsis Keskerakond, muudes Eesti piirkondades Isamaa.

Erakondade toetajate seas on üsna erinev osakaal mees- ja naisvalijatel. Näiteks SDE toetus on naiste seas 21 protsenti, aga meeste seas vaid seitse protsenti. Ka Keskerakonna toetus on kõrgem naiste (25 protsenti) ja madalam meeste (20 protsenti) seas. Ka Reformierakond on rohkem "naiste partei" – nende toetus on naiste seas 14 ja meeste seas üheksa protsenti.

Isamaa ja EKRE on selgelt rohkem "meeste parteid". Meestest toetab Isamaad 29 protsenti ja naistest 20 protsenti. EKRE toetus meeste seas on 20 ja naiste seas kaheksa protsenti.

Parempoolsete ja Eesti 200 puhul toetaja sugu suurt erinevust ei too.

Kantar Emor küsitles veebi ja telefoni teel 9.–18. märtsini 1515 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,1 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Varem Kantar Emori nime kandnud uuringuettevõte tegutseb alates 26. veebruarist Emori nime all. Nimemuutus tulenes omanikuvahetusest ja brändiuuendusest rahvusvahelises kontsernis. 

Reedel kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates uuringutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Indrek Kiisler ja Urmet Kook.

Toimetaja: Urmet Kook

