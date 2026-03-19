Galerii: põllumehed kogunesid meelt avaldama

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja põllumeeste ühistu KEVILI algatusel kogunesid põllumehed koos traktoritega neljapäeval üle Eesti suuremates asulates, et juhtida tähelepanu Eesti toidujulgeolekule. Tallinna lähistel kogunesid traktorid Jüri ringil.

Aktsiooni käigus kogunevad põllumajandustootjad traktoritega mitmes Eesti piirkonnas, sealhulgas Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Jõhvis, Jõgeval, Kuressaares, Räpinas, Valgas ja Võrus. Tallinna lähistel kogunesid traktorid Tallinna ringteel Jüri lähistel. Põllumeestega liitus ka regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, samuti Keskerakonna poliitikuid.

Korraldajate sõnutsi antakse aktsiooniga signaal Eesti põllumajanduse olulisusest ning vajadusest tagada Eesti tootjatele Euroopa Liidus võrdsed konkurentsitingimused.

"Mure on tõsine. Kui inimesed tulevad traktoritega enda põhitöö kõrvalt pealinna kohale, siis tuleb kindlasti kuulata, mis neil öelda on," ütles Terras enne meeleavaldust.

Aktsioon toimub ajal, mil Euroopa Liidus arutatakse järgmise eelarveperioodi prioriteete ning üha enam on esile kerkinud sissetulekulõhe Euroopa põllumajanduses. Peamiselt on protesti kontekstis kõne all Euroopa Komisjoni eraldatud toetus 546 miljonit eurot, mis peaks selle lõhe tasandama. Meeleavaldajate sõnul puudub aga kindlus, et see raha jõuab meie põllumajandussektorisse.

Toetuse jagamise üle otsustab valitsus, seega ka minister Terras. Tema selles vastuolu ei näinud, et ta osaleb justkui valitsuse vastasel meeleavaldusel.

Traktorid liiguvad piiratud aja jooksul, vahemikus 10 kuni 12 aeglaselt ringteedel või nende läheduses. Korraldajate põhimõte on, et liiklust ei blokeerita ning ei takistata ühistransporti ega operatiivtransporti.