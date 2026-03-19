WSJ: Trump võib Hormuzi väina taasavamiseks kasutada merejalaväge

USA merejalaväelased õppustel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Donald Trumpi administratsioon otsib võimalusi Hormuzi väina taasavamiseks ning järgmisel nädalal peaks Lähis-Ida piirkonda saabuma ka USA merejalaväe üksus. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et merejalaväelased võivad vallutada väina lähistel asuvad strateegilised saared.

The Wall Street Journal teatas juba varem, et Pentagon saadab Lähis-Itta 31. merejalaväe ekspeditsiooniüksuse, mis koosneb umbes 2200 merejalaväelasest. USA võib seda üksust kasutada Iraani lõunaranniku lähedal asuvate saarte vallutamiseks. Üksus peaks jõudma Lähis-Itta järgmisel nädalal.

Merejalaväe ekspeditsiooniüksus on nii-öelda isemajandav üksus, mis tegutseb laevadelt, kasutades neid mobiilse baasina. See koosneb neljast elemendist, nende hulgas on merejalaväe maapealne lahinguüksus, mis on varustatud soomukite ja suurtükkidega. Lisaks on seal lennuväeüksus, juhtimismeeskond ja logistikaüksus. 

Iraan on sulgenud Hormuzi väina, tavaliselt läbib seda olulist laevateed ligi 20 protsenti maailma toornaftast ja umbes 20 protsenti veeldatud maagaasist (LNG). USA üritab nüüd väina taasavada ja jätkab Iraani pommitamist. 

"USA on teinud tuhandeid õhulende, kuid me pole veel kindlad, kas kogu vastase võimekus on hävitatud. See tekitab küsimusi, kas need kunagi üldse täielikult hävitatakse," ütles Massachussettsi Tehnoloogiainstituudi professor Caitlin Talmadge. 

USA endised ja praegused ametnikud ütlesid, et merejalaväelaste saabumine annab Trumpile täiendavaid hoobasid Iraani survestamiseks. Iraan kontrollib väina lähistel mitmeid saari, mida režiim kasutab ka võimu näitamiseks. Majanduslikult on neist kõige olulisem Khargi saar.

Trump ise on pikalt pidanud Khargi saart islamiriigi nõrgaks kohaks. Selle hõivamine võimaldaks tal kontrollida nii Iraani naftat kui ka riigi rahandust. Eelmisel nädalal hävitas USA Khargi saare peamised kaitserajatised. Eksperdid leiavad, et merejalaväelased võivad saare hõivata ning Khargi saarel asuv naftataristu läheks siis USA kontrolli alla. 

"90 protsenti Iraani naftast tuleb sealt läbi. Seega on kaks valikut. Võib hävitada Khargi saare naftataristu, mis tekitaks Iraani ja maailmamajandusele pöördumatut kahju. Samas võib selle ka hõivata ja kasutada seda läbirääkimise vahendina," ütles USA erukindral Frank McKenzie. 

Sellise reidi saaks läbi viia nii meredessandi kaudu kui ka õhu kaudu, mille käigus kasutaksid merejalaväelased helikoptereid. USA võiks kasutada Khargi saart Iraani rakettide alla tulistamiseks, mis praegu ohustavad väina läbivat liiklust. 

USA võib pöörata pilgu ka Qeshmi poole, mis asub Hormuzi väina suudmes. Sealsetes maa-alustes tunnelites paiknevad Iraani raketibaasid. Lisaks võivad merejalaväelased hõivata Kishi saare, kus paikneb lennujaam. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

