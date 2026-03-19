Air Balticu sõnul jääb Tallinna lennujaam neile oluliseks baasiks

Air Balticu lennuk õhku tõusmas Autor/allikas: LSM/Kārlis Miksons/Latvijas Televīzija
Air Balticu nõukogu aseesimees Jurgis Sedlenieks sõnas, et neile jääb Tallinna lennujaam oluliseks kodubaasiks. Hetkel üritab lennufirma lisaraha kaasata erakapitali turgudelt.

Air Balticu eelmise aasta aruanne näitab, et kahjum on vähenenud 44 miljoni ja tulu pisut kasvanud 780 miljoni euroni.

Ettevõtte nõukogu aseesimees Jurgis Sedlenieks leiab, et uus tegevjuht Erno Hilden on esimese saja ametis oldud päeva jooksul täitnud ootusi ja seadnud oma töös peamiseks kasumlikkuse.

IPO ehk aktsiate noteerimine börsil pole praegu enam Sedleniekse sõnul peasuund, kuid eelarvet vaadates tuleb investor selle aasta jooksul leida.

"Rohkem püüame praegu lisaraha leida erakapitali turgudelt. Lufthansa osalus Air Balticus vormistati lõplikult alles eelmise aasta teisel poolel. Sellest pole palju aega möödas. Erakapitali kaasamine pole praegu ainult idee tasemel,
selleks toimub konkreetne töö. Kuid pole saladus, et olukord lennundusturul
on viimase kolme nädala jooksul palju muutunud," ütles Sedlenieks.

Läti parlamendis kukkus täna läbi transpordiminister Atis Švinka umbusaldamine. Poliitikud heitsid talle ette nii Rail Balticu kui ka Air Balticu probleeme, öeldes, et lennufirma tuleb aasta lõpul jälle raha küsima.

Sedlenieksi sõnul on Air Balticu jaoks Tallinn kodulennuväli, sest neil on seal baas

"2025. aastal olime Tallinna lennujaama suurim lennufirma. Tänavu on meie eesmärk avada Tallinnast neli uut sihtkohta. Teenindame Tallinnast nelja lennukiga 20 sihtkohta, sealhulgas hooajalised suunad,"

Tallinn jääb Air Balticu jaoks oluliseks baasiks, lubas Sedlenieks.

"Kuigi praegu läbirääkimisi ei toimu, pole Air Balticu juhid Eesti ja Läti valitsuse kontakte unustanud," ütles Sedlenieks ning lisas: "Eelmisele osaluspakkumisele ütlesid Eesti juhid kindla ei, Leedu lubas asja uurida. Praegune Leedu valitsus Air Balticu teemaga ei tegele."

Air Balticu nõukogu aseesimehe sõnul on lennukikütuse hind kallinenud kaks korda - see oli 720 dollarit tonnist, eile aga juba 1520 dollarit. Piletite hinna suhtes pole lennufirma veel otsust teinud, sest arvestada tuleb ka konkurentide pakkumistega.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

