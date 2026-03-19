Valgevene vabastas USA vahendatud kokkuleppe alusel 250 poliitvangi

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko Autor/allikas: SCANPIX/AP
Valgevene vabastas neljapäeval USA-ga peetud läbirääkimiste järel 250 poliitvangi ning vastutasuks nõustus Washington tühistama sanktsioonid mitme Valgevene ettevõtte vastu, teatas USA ametiisik.

Aastate suurim vangide vabastamine toimus vaid mõni tund pärast seda, kui USA saadik John Coale kohtus Minskis Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenkoga.

USA president Donald Trump on püüdnud luua sidemeid Venemaa lähedase liitlase Valgevenega alates ametisse astumisest eelmisel aastal, leevendades riigi vastu suunatud sanktsioone ja tervitades seda oma "rahunõukogusse".

Autoritaarne Ida-Euroopa riik on viimastel kuudel vabastanud kümneid vange.

"Tänane 250 inimese vabastamine on oluline humanitaarne verstapost ja tunnistus presidendi pühendumusest otsesele ja karmi joonega diplomaatiale," kirjutas Coale sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Meie eesmärk on vabadus. Avaldame sügavaimat tänu oma Leedu partneritele nende keskse rolli eest selles missioonis," lisas Coale.

Neljapäeval vabastatute seas olid inimõiguslased Valentin Stefanovitš, Marfa Rabkova ja Anastasija Loika, teatas Valgevene inimõigusorganisatsioon Viasna.

Coale teatas, et Ühendriigid tühistavad vastutasuks sanktsioonid mitme Valgevene panga, väetisetootja ja rahandusministeeriumi vastu.

Samuti andis ta mõista, et Lukašenko võiks külastada Ühendriike.

Lääs kehtestas Minski vastu ranged sanktsioonid nii 2022. aastal Venemaa sissetungi hõlbustamise eest Ukrainasse kui ka 2020. aastal toimunud protestide mahasurumise eest.

Lukašenko on Valgevenet valitsenud raudse rusikaga alates 1994. aastast.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

